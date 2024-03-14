Проросійська французька політикиня Ле Пен висловилася за Україну у війні з РФ, але проти укладення безпекової угоди

Про це пише "Суспільне".

"Українській нації ми зобов'язані висловити нашу повагу і нашу підтримку. Напавши на Україну, Росія спровокувала війну на порозі Євросоюзу і найдраматичнішу за останні 20 років геополітичну кризу", - сказала політикиня.

За її словами, війна Росії проти України "неминуче закінчиться переговорами". Натомість мета Франції та її союзників має полягати в тому, щоб, "коли прийде час, Україна опинилася в найбільш сприятливій ситуації для відновлення своєї територіальної цілісності".

Водночас члени партії "Національне об'єднання" та Марін Ле Пен утрималися від голосування за угоду про безпеку, укладену між Україною та Францією в лютому 2024 року.

"Заради безпеки Франції ми не можемо дотримуватися умов, які ви висунули в цій угоді, але щоб продемонструвати нашу підтримку України, і лише для цього ми будемо задоволені утриманням", - додала Ле Пен.