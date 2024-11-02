Путін буде стримувати себе, якщо Трамп прийде до влади, - Волкер
Посол та колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер прокоментував застосування Америкою сили у світі
Про це він розповів у спецпроєкті "Вибори у США: український погляд" в етері "Еспресо".
"Адміністрація Байдена була не дуже охочою використовувати потугу Сполучених Штатів, саме тому відбувся Афганістан і таке інше. Адміністрація Трампа і сам Трамп будуть досить комфортно почуватися, використовуючи потугу країни тоді, коли їм цього захочеться. Наприклад, можна згадати ситуацію в Сулейманії під час революції в Ірані або введення тарифів, навіть проти союзників, адже Трамп вважає, що інакше це було б несправедливим ставленням до американського бізнесу. Його позиція така: він готовий діяти та використовувати свої важелі впливу", - повідомив Волкер.
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За його словами, якщо Путін усвідомлює це, то він розуміє, що слабкість інших не стримуватиме його дій, і він продовжуватиме рухатися вперед.
"Коли йдеться про такого президента як Трамп, то Путін буде діяти по-іншому, він буде стримувати себе. Я думаю, що є певна міра, в якій Путін визнає, що Трамп більш охоче використає силу і ті важелі, які є в Сполучених Штатах", - резюмував Волкер.
- 22 жовтня повідомлялось, що за два тижні до виборів президента США майже 17 млн американців достроково проголосували за кандидата.
- 25 жовтня стало відомо, що, за результатами останнього загальнонаціонального опитування перед виборами в США, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем, віцепрезидентка Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп мають однакову підтримку серед виборців.
- 1 листопада в The Hill повідомили, що віцепрезидентка США Камала Гарріс має невелику перевагу над експрезидентом Дональдом Трампом у кожному з ключових "блакитних" штатів.
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