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Головна Світ Слідів зради від США, у разі приходу Трампа до влади, немає, але Україні потрібно готуватися до тривалої війни, - політолог Морозов
Ексклюзив

Слідів зради від США, у разі приходу Трампа до влади, немає, але Україні потрібно готуватися до тривалої війни, - політолог Морозов

Тетяна Нижник
2 листопада, 2024 субота
14:42
Світ трамп путін

Усі кремлівські спікери в один голос повторюють те саме, що Путін сказав у червні 2024 року на колегії МЗС, коли він сформулював чотири умови закінчення війни, - немає жодної нової в цьому сенсі інтенції

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Про це розповів політолог, політичний експерт Олександр Морозов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському в етері Еспресо.

"Постійно говорять, що коли б зараз прийшов президент Трамп у Білий дім, виникне якась нова динаміка. Але впевнено робити зараз такі висновки неможливо. Те, що ми прочитали із виступів республіканських стратегів, що займаються стратегічним плануванням у республіканців, ось ці молоді нові республіканці так звані те, що вони формулюють зараз, - так, це інша стратегія, ніж у Байдена. Але в тому, що вони кажуть, зовсім не звучить нічого подібного до того, що каже сам Трамп, який в умовах передвиборчої кампанії заявляє, що він за 24 години завершить війну. Ні, вони кажуть прямо протилежне: що треба відмовитися від байденівської стратегії широкої боротьби за демократію в усьому світі, зосередитися на пріоритетах. Але водночас вони кажуть, що коли вже ми змагаємося з путінізмом, то необхідно радикально наростити санкції, створити атмосферу більшої невизначеності для Кремля з боку американської політики тощо. Можливо, багато хто вважає, що не вийде розвитку, якщо Трамп опиниться в Білому домі. Те, про що вони кажуть, - це непростий сценарій. Але поза тим, тут немає якоїсь суттєвої зміни, яка змусила б усіх насторожитися й говорити, що зараз трапиться якась зрада з боку Сполучених Штатів, розвалиться глобальний альянс підтримки України", - зазначив  він.

У Кремля є проблеми, це очевидно, і він їх загалом визнає, але Україні доводиться готуватися, говорити, і думати про тривалу війну далі, каже Морозов.

"У РФ є проблеми, пов'язані з інфляцією, з підвищенням ставки центрального банку, з тим, що бракує людей, це очевидно, для ведення війни, це кадровий голод на підприємствах, зокрема й військово-промислового комплексу. Всі бачили, як щойно Чемізов виступав на засіданні державної думи та просто прямо говорив про те, що підвищення ставки центробанку б'є по військово-промисловому комплексу. Але політичний намір Путіна чітко ним заявлений. Його найближче оточення підтримує цю логіку довгої, нескінченної, виснажливої війни. Путін, який і до війни казав, що "на міру і смерть красна", тим самим визначаючи, що він готовий зайти максимально далеко і, навіть якщо економічний стан Росії зміниться, Кремль продовжуватиме цю війну, власне, зараз демонструє те ж саме. Адже ось щойно був виразний крок: президент Сербії Вучич розмовляв із Путіним півтори години. Після цієї розмови сказав, що питання перемир’я Володимира Путіна не зацікавило. Вучич питав його, чи не хоче він перейти до якоїсь іншої логіки, - ні, не зацікавило", - резюмував він.

  • 22 жовтня повідомлялось, що за два тижні до виборів президента США майже 17 млн американців достроково проголосували за кандидата.
  • 25 жовтня стало відомо, що, за результатами останнього загальнонаціонального опитування перед виборами в США, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем, віцепрезидентка Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп мають однакову підтримку серед виборців.
  • 1 листопада в The Hill повідомили, що віцепрезидентка США Камала Гарріс має невелику перевагу над експрезидентом Дональдом Трампом у кожному з ключових "блакитних" штатів.
Теги:
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політика
Володимир Путін
вибори президента
російська армія
ЗСУ
Джо Байден
Війна з Росією
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