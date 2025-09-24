"Путін хоче розширювати цю війну на інші країни": Зеленський на Генасамблеї ООН закликав створити нову безпекову архітектуру
Російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати війну, розширюючи її. У зв’язку із цим необхідно будувати нову безпекову архітектуру
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН.
"Ми говорили раніше, що Україна лише перша. А ось тепер вже російські дрони літають над Європою, російські операції поширюються в багатьох країнах. Путін хоче продовжувати цю війну, розширюючи її. Ніхто не може відчувати себе в безпеці. Ми маємо побудувати нову безпекову архітектуру", - зазначив глава держави.
Читайте також: "Не міжнародне право, а саме зброя вирішує, хто виживає": Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
- Також український лідер Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує війну, користуючись правом вето в Радбезі ООН, та зазначив: Організація Обʼєднаних Націй має менший вплив.
