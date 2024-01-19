Рада безпеки ООН провела закрите засідання на тлі загострення відносин між КНДР та Південною Кореєю

Про це повідомляє агенція Yonhap.

Засідання РБ ООН відбулося на прохання Сеула, Вашингтона і Токіо.

"Відбулися поглиблені консультації, - заявив посол Південної Кореї в ООН Хван Джун Кук. - Якщо взяти разом риторику Північної Кореї і її дії, то ситуація стала більш серйозною, і всі члени (Ради безпеки ООН, - ред. ) дуже занепокоєні з цього приводу".

Під час засідання Південна Корея відзначила зміни в ядерній політиці Пхеньяна і підкреслила необхідність звернути увагу на всі види північнокорейських загроз, що підривають глобальний мир - всупереч тому, що Рада безпеки ООН зосередилася на запусках балістичних ракет дальнього радіуса дії Північної Кореї.