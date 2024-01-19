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Рада безпеки ООН провела закрите засідання на тлі загострення відносин між КНДР та Південною Кореєю

19 січня, 2024 п'ятниця
17:30
Світ Південна та Північна Корея

У четвер, 18 січня, Рада Безпеки ООН провела закрите засідання з питань, пов'язаних з Північною Кореєю, на тлі напруженості, що посилилася після нещодавнього запуску КНДР гіперзвукової ракети і жорсткої риторики на адресу Сеула

Про  це повідомляє агенція Yonhap.

Засідання РБ ООН відбулося на прохання Сеула, Вашингтона і Токіо. 

"Відбулися поглиблені консультації, - заявив посол Південної Кореї в ООН Хван Джун Кук. - Якщо взяти разом риторику Північної Кореї і її дії, то ситуація стала більш серйозною, і всі члени (Ради безпеки ООН, - ред. ) дуже занепокоєні з цього приводу".

Під час засідання Південна Корея відзначила зміни в ядерній політиці Пхеньяна і підкреслила необхідність звернути увагу на всі види північнокорейських загроз, що підривають глобальний мир - всупереч тому, що Рада безпеки ООН зосередилася на запусках балістичних ракет дальнього радіуса дії Північної Кореї.

  • Південна Корея ввела санкції проти двох людей, трьох організацій і 11 кораблів, які пов’язані з ядерною та ракетною програмами Північної Кореї.

КНДР
ООН
Південна Корея
Рада безпеки ООН
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