Рада безпеки ООН провела закрите засідання на тлі загострення відносин між КНДР та Південною Кореєю
У четвер, 18 січня, Рада Безпеки ООН провела закрите засідання з питань, пов'язаних з Північною Кореєю, на тлі напруженості, що посилилася після нещодавнього запуску КНДР гіперзвукової ракети і жорсткої риторики на адресу Сеула
Про це повідомляє агенція Yonhap.
Засідання РБ ООН відбулося на прохання Сеула, Вашингтона і Токіо.
"Відбулися поглиблені консультації, - заявив посол Південної Кореї в ООН Хван Джун Кук. - Якщо взяти разом риторику Північної Кореї і її дії, то ситуація стала більш серйозною, і всі члени (Ради безпеки ООН, - ред. ) дуже занепокоєні з цього приводу".
Під час засідання Південна Корея відзначила зміни в ядерній політиці Пхеньяна і підкреслила необхідність звернути увагу на всі види північнокорейських загроз, що підривають глобальний мир - всупереч тому, що Рада безпеки ООН зосередилася на запусках балістичних ракет дальнього радіуса дії Північної Кореї.
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Південна Корея ввела санкції проти двох людей, трьох організацій і 11 кораблів, які пов’язані з ядерною та ракетною програмами Північної Кореї.
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