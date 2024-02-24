"Разом до перемоги": у Кракові відбувся багатотисячний марш, присвячений другій річниці вторгнення РФ

Про це інформує Генеральне консульство України в Кракові.

Вказано, що марш розпочався із віча біля міської Ратуші. Там учасники виконали гімн України та хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників та захисниць України, Небесну Сотню. Далі до присутніх з промовою звернувся генеральний консул України в Кракові Вячеслав Войнаровський. Він закликав польське суспільство та міжнародну спільноту до підтримки України, невідкладного надання необхідної військової допомоги та посилення санкцій проти Росії та тих, хто її підтримує.

"З промовами також виступили очільники та представники українських й польських громадських організацій і волонтери: Тетяна Голюк, Василь Герасимчук, Христина Потапенко і Гжегож Курскі. Після віче багатотисячний марш вирушив ходою центральними вулицями міста до скверу Вільної України, що навпроти рашистського консульства", - йдеться у повідомленні.

Під час маршу учасники скандували гасла на підтримку України та слова вдячності полякам. Також вони закликали міжнародну спільноту рішуче підтримувати Україну на шляху до перемоги.

Також навпроти консульства РФ у Польщі розмістили інсталяцію з дитячих іграшок та одягу у крові "Розстріляне дитинство". Вона символізує воєнні злочини РФ, злочини проти людяності та тисячі вбитих і викрадених українських дітей.