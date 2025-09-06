Reuters видалило відео розмови Путіна та Сі Цзіньпіна про довголіття: яка причина
Британське інформаційне агентство Reuters видалило відеозапис розмови російського диктатора Володимира Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном стосовно ймовірності життя до 150 років. Це зробили на вимогу держтелебачення КНР, яке відкликало дозвіл на матеріал
Про це йдеться в заяві Reuters.
Зазначено, що кадри розмови Путіна й Сі були ліцензовані китайською державною телевізійною мережею China Central Television (CCTV).
Інформаційне агентство опрацювало відео та відредагувало його тривалість до 4-х хвилин, яке потім поширювали міжнародні мовники.
Reuters заявило, що видаляє відеозапис через те, що тепер не має дозволу на публікацію матеріалу, який був захищений авторськими правами. CCTV у зверненні до агентства звинуватило його у перевищенні умов використання угоди, а також критикував його "редакційне ставлення, застосоване до цього матеріалу", однак не уточнив подробиць.
"Редакційне ставлення, застосоване до цього матеріалу, призвело до чіткого спотворення фактів та заяв, що містяться в ліцензованій стрічці", – сказали в державному мовнику Китаю.
Натомість Reuters наголошує на точності оприлюднених матеріалів.
"Ми уважно переглянули опубліковані кадри, і ми не знайшли підстав вважати, що давня прихильність Reuters до точної, неупередженої журналістики була скомпрометована", – резюмували в агентстві.
- 3 вересня під час військового параду в Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін, російський диктатор Володимир Путін та голова КНДР Кім Чен Ин обговорювали перспективи збільшення тривалості життя. За словами Сі, очікується, що цього століття люди житимуть до 150 років.
- 4 вересня у Китаї соцмережа Weibo зацензурувала пошук запиту про життя "150 років" після оприлюднення діалогу лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента КНДР Кім Чен Ина та російського диктатора Володимира Путіна.
- Біла Церква
