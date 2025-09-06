Reuters видалило відео розмови Путіна та Сі Цзіньпіна про довголіття: яка причина

Про це йдеться в заяві Reuters.

Зазначено, що кадри розмови Путіна й Сі були ліцензовані китайською державною телевізійною мережею China Central Television (CCTV).

Інформаційне агентство опрацювало відео та відредагувало його тривалість до 4-х хвилин, яке потім поширювали міжнародні мовники.

Reuters заявило, що видаляє відеозапис через те, що тепер не має дозволу на публікацію матеріалу, який був захищений авторськими правами. CCTV у зверненні до агентства звинуватило його у перевищенні умов використання угоди, а також критикував його "редакційне ставлення, застосоване до цього матеріалу", однак не уточнив подробиць.

"Редакційне ставлення, застосоване до цього матеріалу, призвело до чіткого спотворення фактів та заяв, що містяться в ліцензованій стрічці", – сказали в державному мовнику Китаю.

Натомість Reuters наголошує на точності оприлюднених матеріалів.

"Ми уважно переглянули опубліковані кадри, і ми не знайшли підстав вважати, що давня прихильність Reuters до точної, неупередженої журналістики була скомпрометована", – резюмували в агентстві.