Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Reuters видалило відео розмови Путіна та Сі Цзіньпіна про довголіття: яка причина

Reuters видалило відео розмови Путіна та Сі Цзіньпіна про довголіття: яка причина

Дар'я Куркіна
6 вересня, 2025 субота
17:01
Світ Сі Цзіньпін та Путін

Британське інформаційне агентство Reuters видалило відеозапис розмови російського диктатора Володимира Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном стосовно ймовірності життя до 150 років. Це зробили на вимогу держтелебачення КНР, яке відкликало дозвіл на матеріал

Зміст

Про це йдеться в заяві Reuters.

Зазначено, що кадри розмови Путіна й Сі були ліцензовані китайською державною телевізійною мережею China Central Television (CCTV).

Інформаційне агентство опрацювало відео та відредагувало його тривалість до 4-х хвилин, яке потім поширювали міжнародні мовники.

Reuters заявило, що видаляє відеозапис через те, що тепер не має дозволу на публікацію матеріалу, який був захищений авторськими правами. CCTV у зверненні до агентства звинуватило його у перевищенні умов використання угоди, а також критикував його "редакційне ставлення, застосоване до цього матеріалу", однак не уточнив подробиць.

Читайте також: Анонс багатополярного світу та посилення співробітництва з Росією й Індією: що обговорювали на полях саміту ШОС у Китаї

"Редакційне ставлення, застосоване до цього матеріалу, призвело до чіткого спотворення фактів та заяв, що містяться в ліцензованій стрічці", – сказали в державному мовнику Китаю.

Натомість Reuters наголошує на точності оприлюднених матеріалів.

"Ми уважно переглянули опубліковані кадри, і ми не знайшли підстав вважати, що давня прихильність Reuters до точної, неупередженої журналістики була скомпрометована", – резюмували в агентстві.

  • 3 вересня під час військового параду в Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін, російський диктатор Володимир Путін та голова КНДР Кім Чен Ин обговорювали перспективи збільшення тривалості життя. За словами Сі, очікується, що цього століття люди житимуть до 150 років.
  • 4 вересня у Китаї соцмережа Weibo зацензурувала пошук запиту про життя "150 років" після оприлюднення діалогу лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента КНДР Кім Чен Ина та російського диктатора Володимира Путіна.
Теги:
Новини
Росія
Китай
політика
цензура
журналісти
Володимир Путін
Сі Цзиньпін
Читайте також:
Автор Зіновія Воронович
4 вересня, 2025 четвер
Повернеться військовий після СЗЧ в частину чи потрапить за ґрати, залежатиме від суб’єктивного рішення командира: що не так із законопроєктом  № 13260
Джоан Роулінґ
Автор Дар'я Тарасова
4 вересня, 2025 четвер
Українка пожалілась на високу вартість нової книжки Роулінг. Письменниця пообіцяла їй надіслати роман
на фото Верховна Рада України
Автор Ольга Бабишена
4 вересня, 2025 четвер
ВР у першому читанні підтримала законопроєкт про повернення відповідальності за СЗЧ. Нардеп Федієнко прокоментував
Київ
+23.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 47.94
    Продаж 48.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
6 вересня
18:04
OPINION
Крим між імперськими тінями: Туреччина, Росія та боротьба за український півострів
17:55
Оновлено
Заарештовано нардепа від ОПЗЖ (06.09.2025)
Заарештовано чинного нардепа від ОПЗЖ Х. ЗМІ кажуть, що це видворений з Еміратів Христенко, слідчих цікавіть нібито його зв'язок з НАБУ
17:35
Бельгія
У Брюсселі хочуть залучити військових для патрулювання міста: чому виникла така потреба
17:35
Ексклюзив
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Є небезпечний сигнал: Безсмертний про промови Сі Цзіньпіна під час саміту ШОС та параду у Китаю
16:04
OPINION
Що не так з цифровізацією комунальних послуг
15:53
Ексклюзив
F-16 Україна
Незабаром можна очікувати на українські літаки в небі над Кримом, - речник УДА Братчук
15:32
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Можуть готувати нові наступальні дії": на Запорізькому напрямку РФ збільшує перевезення боєкомплекту, - "Атеш"
14:38
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російська армія просунулася в населених пунктах трьох областей, - DeepState
14:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп мріє про такий парад, як у Китаї, - Рибачук
14:04
OPINION
Хто створив проблему під назвою "Китай"
13:55
У Лондоні в колишньому телецентрі BBC сталася пожежа
13:17
Літак премʼєра Вірменії Пашиняна вперше за 30 років скористався повітряним простором Азербайджану
12:31
Росія може виробляти до 2700 "шахедів" на місяць, - ГУР
12:22
Ексклюзив
газогін "Сила Сибіру"
"Газпром" фактично банкрут, РФ не має коштів для будівництва газопроводу "Сила Сибіру - 2", - аналітик Несходовський
12:04
оптоволоконний безпілотник
У Чернігові росіяни з дрона скинули листівки у вигляді грошей із закликом наводити вогонь по ЗСУ
12:00
OPINION
Не важливо, як ви назвете коаліцію. Головне, щоби вона була готова
11:48
Трамп поглумився з Геґсета
У Пентагоні обурені ребрендингом міністерства: доведеться змінювати символіку понад 700 тис. обʼєктам, - Politico
11:27
Артилерійські розвідники "Чорного лісу" продемонстрували знищення російського ЗРК за $ 25 млн
11:20
Прапор США
США повідомили країнам Європи про майбутню зупинку військової допомоги, - міноборони Литви
10:55
Аналітика
Пускові установки балістичних ракет DF-26, Китай
Що й кому показав військовий парад в Китаї
10:53
З початку вересня РФ застосувала проти України понад 1300 БПЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет, - Зеленський
10:38
Оновлено
Петер Сіярто
Сіярто каже, що Україна в ЄС "знищить угорських фермерів, ринок праці та безпеку". Сибіга запропонував йому зустрітися замість суперечок онлайн
10:36
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Найбільше Путін боїться не розширення НАТО, - експосол США у РФ Макфол
10:27
Російський газ
До Китаю прибув другий танкер із російським СПГ, який перебуває під санкціями США, - Bloomberg
10:22
Нова глава МЗС Британії Купер провела першу розмову на посаді з Сибігою
10:12
Огляд
світ, міжнародний огляд
Дональд Трамп і Володимир Путін знову на одній хвилі, Україна заборонить церкву, яка пов'язана з провоєнною РПЦ. Акценти світових ЗМІ 6 вересня
10:09
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Угода про тимчасове чи довгострокове перемир’я - принципово не має ніякого значення
10:02
OPINION
Що виграв і що програв Путін в Пекіні?
10:00
PR
YSL
Чи варто купувати YSL чи краще Chanel
09:38
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Карта бойових дій за період 30 серпня – 6 вересня: наступ ворога врешті почав просідати чи росіяни готують новий прорив?
09:26
ППО
Сили ППО знешкодили 68 із 91 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:37
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 184 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 атак
08:14
Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині: є знеструмлення, затримуються поїзди
08:03
OPINION
Нас чекає остаточний розпад системи міжнародної безпеки
08:01
Огляд
Воля до успіху, життя та їжа, папіроси для Кассандри – 5 книг про те, як стати собою
07:30
Огляд
Чому "скрипниківка" стала ворогом Кремля: 97 років тому ухвалили найукраїнськіший варіант правопису
07:14
Огляд
наземний безпілотник THeMIS
Може тягнути понад 30 тонн, проїхати 1000 км в пустелі, а росіяни обіцяли за нього винагороду: що таке наземний безпілотник THeMIS і чим він особливий
07:06
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 960 військових, 39 артсистем та 2 танки
06:58
Володимир Зеленський
"Він може приїхати до Києва": Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо зустрічі у Москві
06:19
Пережили утиски, примус і нав’язування роспропаганди: Україна повернула з ТОТ велику групу дітей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV