Резолюція Європарламенту стала холодним душем для офіційного Києва: нардепка Геращенко про вимогу ЄС припинити тиск на опозицію
Резолюція Європарламенту стала холодним душем для української влади - в документі міститься як підтримка України, так і серйозна критика внутрішньої політики
Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України, членкиня Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко.
"Резолюція фактично розпочала осінню сесію Європарламенту. За підсумками звіту Єврокомісії про реформи в Україні за 2023–2024 роки ця резолюція була проголосована рекордною кількістю депутатів - 418 євродепутатів її підтримали", - зазначила Геращенко.
За словами народної депутатки, важливо звернути увагу на два ключові блоки резолюції.
"По-перше, євродепутати підтвердили підтримку територіальної цілісності України, її суверенітету, а також закликали США та країни ЄС до посилення військової допомоги. Будь-які мирні переговори, наголошується у документі, мають враховувати позицію України", - зауважила нардепка.
Водночас резолюція, за словами Геращенко, стала холодним душем для офіційного Києва, оскільки демонструє, що негласне ембарго на критику української влади вже завершено.
"Під час виступів звучала жорстка критика Києва за спроби позбавити незалежності антикорупційні органи. Також у резолюції йдеться про необхідність продовження реформи судової гілки влади. Крім того, в документі є окрема вимога до України - забезпечити повноцінне мовлення, припинити тиск на опозицію, зупинити позасудові санкції та неправомірне блокування міжпарламентської діяльності опозиційних політиків", - наголосила Ірина Геращенко.
- Депутат Європарламенту заявив, що для вступу до Європейського Союзу Україна повинна скасувати санкції проти політичних опонентів і заборону на закордонні поїздки депутатам.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.48
- EUR Купівля 47.98Продаж 48.63
- Актуальне
- Важливе