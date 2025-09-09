Питання вступу України до ЄС: доповідач Європарламенту Ґалер закликав припинити переслідування опозиції

Про це сказав доповідач по Україні, депутат Європейського парламенту Міхаель Ґалер.

"Україна повинна продовжувати використовувати свій імпульс реформ: зміцнювати свої демократичні інституції, узгоджувати свої дії зі спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС, а також боротися з корупцією та недоліками судової системи. Ці кроки не лише є вирішальними для вступу до ЄС. Вони є основою довіри населення до держави та правової системи", - наголосив Ґалер.

Він також зауважив, що Європарламент вимагає захисту та зміцнення політичної різноманітності, незалежної судової влади та прозорих процедур.

"Ми закликаємо припинити несвоєчасні та політично мотивовані судові процеси та санкцій проти представників опозиції, зберігати парламентський плюралізм і сприяти конструктивному діалогу між політичними групами у Верховній Раді", - заявив Ґалер.

Він додав, що мають бути скасовані обмеження на політичні поїздки за кордон для народних депутатів.

Санкції проти Петра Порошенка

Президент України Володимир Зеленський 13 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука. Порошенко назвав рішення РНБО "антиконституційним та політично вмотивованим".

Депутати "Євросолідарності" 13 і 14 лютого блокували трибуну ВР на знак протесту проти політичних репресій.

Офіс генерального прокурора 14 лютого повідомив, що здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень щодо відомих бізнесменів і колишніх високопосадовців, щодо яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО. Адвокат Ілля Новіков заявив, що рішення РНБО про санкції проти Петра Порошенка нібито було сфальсифіковане.

Колишній президент України Петро Порошенко розповів, що в Офісі президента йому пропонували певну умову, згідно з якою він не мав би проблем із санкціями.

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що влада фабрикує нову "справу" проти Порошенка, і для цього використовує заготовки російської федеральної служби безпеки.

У Шевченківському районному суді Києва 17 червня відбулося засідання у справі про державну зраду, в якій обвинуваченим є п’ятий президент України Петро Порошенко.

19 червня Касаційна палата Верховного суду України провела чергове засідання у справі про оскарження санкцій, запроваджених проти Петра Порошенка.