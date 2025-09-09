Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Питання вступу України до ЄС: доповідач Європарламенту Ґалер закликав припинити переслідування опозиції

Питання вступу України до ЄС: доповідач Європарламенту Ґалер закликав припинити переслідування опозиції

Дар'я Тарасова
9 вересня, 2025 вiвторок
15:30
Суспільство

Депутат Європарламенту заявив, що для вступу до Європейського Союзу Україна повинна скасувати санкції проти політичних опонентів і заборону на закордонні поїздки депутатам

Зміст

Про це сказав доповідач по Україні, депутат Європейського парламенту Міхаель Ґалер.

"Україна повинна продовжувати використовувати свій імпульс реформ: зміцнювати свої демократичні інституції, узгоджувати свої дії зі спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС, а також боротися з корупцією та недоліками судової системи. Ці кроки не лише є вирішальними для вступу до ЄС. Вони є основою довіри населення до держави та правової системи", - наголосив Ґалер.

Він також зауважив, що Європарламент вимагає захисту та зміцнення політичної різноманітності, незалежної судової влади та прозорих процедур.

"Ми закликаємо припинити несвоєчасні та політично мотивовані судові процеси та санкцій проти представників опозиції, зберігати парламентський плюралізм і сприяти конструктивному діалогу між політичними групами у Верховній Раді", - заявив Ґалер.

Він додав, що мають бути скасовані обмеження на політичні поїздки за кордон для народних депутатів.

Санкції проти Петра Порошенка

Президент України Володимир Зеленський 13 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука. Порошенко назвав рішення РНБО "антиконституційним та політично вмотивованим".

Депутати "Євросолідарності" 13 і 14 лютого блокували трибуну ВР на знак протесту проти політичних репресій.

Офіс генерального прокурора 14 лютого повідомив, що здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень щодо відомих бізнесменів і колишніх високопосадовців, щодо яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО. Адвокат Ілля Новіков заявив, що рішення РНБО про санкції проти Петра Порошенка нібито було сфальсифіковане.

Колишній президент України Петро Порошенко розповів, що в Офісі президента йому пропонували певну умову, згідно з якою він не мав би проблем із санкціями.

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що влада фабрикує нову "справу" проти Порошенка, і для цього використовує заготовки російської федеральної служби безпеки.

У Шевченківському районному суді Києва 17 червня відбулося засідання у справі про державну зраду, в якій обвинуваченим є п’ятий президент України Петро Порошенко. 

19 червня Касаційна палата Верховного суду України провела чергове засідання у справі про оскарження санкцій, запроваджених проти Петра Порошенка.

 

Новини
Світ
Україна
ЄС
Європарламент
Вступ в ЄС
2025, вiвторок
9 вересня
16:55
Оновлено
Росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій: більше 20 людей загинули
16:43
Огляд
протести в Непалі
Революція через ТікТок та Інстаграм: криваві заворушення в Непалі та що стало їх причиною. Пояснюємо
16:38
Борис Джонсон та Турель "Шабля"
Борис Джонсон закликав дозволити Україні бити по військових базах у РФ
16:35
У Досі пролунали вибухи: ЗМІ пишуть, що Ізраїль атакував чиновників ХАМАС
16:17
Ексклюзив
судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для Владислави Молчанової
У ВАКС обирають запобіжний захід для співзасновниці Stolitsa Group Молчанової
16:09
Президентка Молдови Мая Санду
Молдова не переживе погрози Путіна, якщо не вступить у ЄС, - Санду
16:02
OPINION
Неспокійний Кавказ
15:53
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:35
Дональд Туск
Польща закриє кордони з Білоруссю через початок військових навчань "Захід-2025", - Туск
15:07
Володимир Зеленський
Путін казав американцям, що захопить весь Донбас за 3-4 місяці, - Зеленський
14:40
ГУР оприлюднило понад 100 іноземних компонентів, виявлених у російських БПЛА та ракетах
14:26
Укрпошта змінить порядок виплати пенсій на прифронтових територіях після удару РФ по Яровій
14:02
OPINION
Поступово формується запит на повернення до системи правил
14:01
Усик на показі фільму "Незламний"
Усик відвідав у Торонто показ фільму "Незламний" з Двейном Джонсоном
13:59
єврокомісарка з питань розширення Марта Кос
Ударом по Кабміну Росія продемонструвала, що не хоче миру, - єврокомісарка Кос
13:39
Кая Каллас
ЄС розпочав роботу над зміною мандата, аби розгорнути місію з тренування військових в Україні, - Каллас
13:23
Ілля Забарний та Анатолій Трубін (праворуч), збірна України
Азербайджан - Україна: букмекери дали прогноз на матч відбору ЧС-2026
12:43
Оновлено
пожежа в будівлі парламенту Непалу
Премʼєр Непалу пішов у відставку на тлі багатотисячних мітингів проти заборони соцмереж, у Катманду палає будівля парламенту
12:27
Анонс
Погода з Наталкою Діденко
Сильні дощі у Карпатах: Наталка Діденко попереджає про погіршення погоди
12:24
на фото Денис Шмигаль
Команда Міноборони прибула в Лондон на засідання "Рамштайну": Шмигаль назвав ключові завдання
12:13
Мобілізація жінок
Уряд дозволив виробникам БПЛА різних типів бронювати співробітників
12:06
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Голова МЗС Італії вважає, що до Різдва перемир'я в Україні не настане
12:01
OPINION
Російська економіка увійшла у фазу "керованої деградації"
12:00
Ексклюзив
"Це була ініціатива військових": нардеп Федієнко прокоментував законопроєкт про повернення відповідальності за СЗЧ
11:40
новини Львівщини
У Пензі пролунали вибухи, які пошкодили дві труби магістрального нафтопроводу, - ЗМІ
11:19
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зростає через хмарність: ситуація в енергосистемі 9 вересня
10:58
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Це "джентльменська угода" між Міноборони та владою: Фурса щодо бронювання від мобілізації
10:57
Кароль Навроцький
Навроцький виступив проти членства України в НАТО та назвав "передчасними" дискусію щодо її вступу до ЄС. МЗС відреагувало
10:52
Сергій Ребров
Ребров залишив футболіста "Динамо" поза заявкою збірної України на гру з Азербайджаном
10:09
Прапор США
FT: США виходять із домовленостей з Європою про боротьбу з дезінформацією РФ, Китаю та Ірану
10:02
OPINION
Ринок праці: проблема у війні
09:58
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Зараз Лиман нагадує фільм жахів про апокаліпсис, - 63-тя ОМБр
09:53
Огляд
міжнародний огляд
Путін посилює обстріли після кожної розмови з Трампом, німецькі політики посварились через допомогу для України. Акценти світових ЗМІ 9 вересня
09:50
Ексклюзив
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Від ритму постачання боєприпасів залежатиме спроможність української артилерії тримати фронт, - експерт Самусь про виклик 2026 року
09:42
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 9 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:04
Грета Тунберг і Зеленський
У Середземному морі безпілотник атакував судно Грети Тунберг, яка прямувала до Гази
08:52
ППО
Сили оборони вночі ліквідували 60 з 84 "шахедів"
08:43
Анонс
Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе (в центрі) у матчі проти України
ЧС-2026: результати та розклад відбіркових матчів 9 вересня
08:30
Ексклюзив
Це вже не превентивний удар, а удар із метою послаблення ворожого наступу: Лакійчук про ураження заводу "Топаз" у Донецьку
08:06
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 195 боїв: росіяни здійснили 64 атаки на Покровському напрямку
Більше новин
