РФ, імовірно, готується випробувати нову крилату ракету "Буревестник" з ядерним двигуном, - Reuters

Про це пише Reuters.

За словами дослідників, Москва, ймовірно, готує тестування нової крилатої ракети з ядерним двигуном 9M730 "Буревестник". Зазначається, що тестування може відбутися вже цього тижня.

Фахівці зі США дійшли висновку про підготовку до випробувань, проаналізувавши супутникові знімки Planet Labs, зроблені протягом останніх тижнів. За оцінками експертів, знімки свідчать про активні приготування до запуску ракети на полігоні Паньково на архіпелазі Нова Земля в Баренцевому морі, де помітно збільшення техніки, персоналу та авіації.

Читайте також: РФ може використати спільні військові навчання в Білорусі для атаки на Україну з півночі, - генерал-лейтенант Романенко

За даними організації Nuclear Threat Initiative, ракета мала непросту історію випробувань — із 13 відомих запусків тільки 2 були частково успішними.

Як стверджує російський диктатор Путін ця ракета нібито є "невразливою" для систем протиракетної оборони США, має практично необмежену дальність та непередбачувану траєкторію польоту.