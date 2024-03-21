РФ скликала Радбез ООН для обговорення постачання зброї Україні
Росія скликає Раду безпеки ООН через постачання зброї Україні. Засідання відбудеться у п’ятницю
Про це повідомляє Укрінформ.
Відомо, що засідання Радбезу ООН на запит РФ розпочнеться о 21:00 за Києвом (о 15:00 за східноамериканським часом).
Зазначається, що Російська Федерація періодично скликає Раду безпеки ООН, аби озвучити пропагандистські наративи Москви й "засудити" поставки зброї Україні.
- 23 січня ISW повідомляв, що Росія використовує Раду Безпеки ООН для просування власних інформаційних операцій для того, аби переконати союзників припинити надавати військову допомогу Україні.
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