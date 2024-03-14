РФ, ймовірно, заглушила сигнал літака міністра оборони Британії під час польоту поблизу Калінінграда, - Reuters
Росія могла заглушити супутниковий сигнал літака міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, коли він пролітав поблизу території Калінінграда
Про це інформує Reuters, посилаючись на джерела в уряді та журналістів, які були в одному літаку з міністром оборони.
Вказано, що коли Шаппс повертався з Польщі до Британії, на літаку близько 30 хвилин блокувався GPS-сигнал у той час, як він пролітав біля території російського Калінінграда. Для того, щоб визначати місцеперебування члени екіпажу були змушені використовувати альтернативні методи.
Наразі міністерство оборони Великої Британії не коментувало інцидент.
- Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем припускає, що Росія, ймовірно, стоїть за збільшенням випадків глушення супутникових сигналів у Східній Європі.
- Крім того, за даними Американського інституту вивчення війни російська система радіоелектронної боротьби (РЕБ) глушить сигнали GPS на території Польщі та Балтійського регіону. Нещодавно там зафіксували масштабні збої.
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