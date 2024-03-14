РФ, ймовірно, заглушила сигнал літака міністра оборони Британії під час польоту поблизу Калінінграда, - Reuters

Про це інформує Reuters, посилаючись на джерела в уряді та журналістів, які були в одному літаку з міністром оборони.

Вказано, що коли Шаппс повертався з Польщі до Британії, на літаку близько 30 хвилин блокувався GPS-сигнал у той час, як він пролітав біля території російського Калінінграда. Для того, щоб визначати місцеперебування члени екіпажу були змушені використовувати альтернативні методи.

Наразі міністерство оборони Великої Британії не коментувало інцидент.