Росія має дотримуватися санкцій проти Північної Кореї, - глава ООН

Про це повідомляє Reuters.

"Є санкції, схвалені Радою Безпеки щодо КНДР. Будь-які відносини, які будь-яка країна має з КНДР, включаючи Російську Федерацію, повинні повністю дотримуватися цих санкцій", - заявив Гутерреш.

Натомість представництво Росії в ООН відмовилося коментувати слова Гутерреша.

Дипломати повідомили, що Рада безпеки ООН проведе 28 червня засідання щодо Північної Кореї. Це буде зроблено на прохання США, Франції, Великої Британії, Південної Кореї та Японії, які хочуть обговорити передачу зброї Пхеньяном у порушення резолюцій Ради.