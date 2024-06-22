Росія має дотримуватися санкцій проти Північної Кореї, - глава ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Росія повинна дотримуватися санкцій організації проти Північної Кореї
Про це повідомляє Reuters.
"Є санкції, схвалені Радою Безпеки щодо КНДР. Будь-які відносини, які будь-яка країна має з КНДР, включаючи Російську Федерацію, повинні повністю дотримуватися цих санкцій", - заявив Гутерреш.
Натомість представництво Росії в ООН відмовилося коментувати слова Гутерреша.
Дипломати повідомили, що Рада безпеки ООН проведе 28 червня засідання щодо Північної Кореї. Це буде зроблено на прохання США, Франції, Великої Британії, Південної Кореї та Японії, які хочуть обговорити передачу зброї Пхеньяном у порушення резолюцій Ради.
- 19 червня Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
- Пізніше Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між Росією і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Зокрема, там йдеться про співпрацю у війні, науці та економіці.
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