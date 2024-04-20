Росія обурилась забороною показу в кінотеатрах Румунії пропагандистських фільмів з РФ. Бухарест відповів
Міністерка культури Румунії Ралука Цуркан відреагувала на звинувачення речниці російського МЗС Марії Захарової, яка звинуватила Бухарест у намірах "заборонити російську культуру"
Про це Цуркан написала у Facebook.
Обурення Захарової викликало рішення Міністерства культури Румунії заборонити показ у кінотеатрах Бухареста двох пропагандистських російських фільмів – "Время первых" і "Вызов" – про досягнення Москви в космосі.
Тоді Цуркан написала, що показ у державних кінотеатрах Румунії "фільмів, профінансованих російською державою з явно пропагандистською метою", під час повномасштабного російського вторгнення в Україну недопустимо.
Напередодні на своїй пресконференції Захарова назвала рішення румунського Мінкульту "типовим проявом так званого обнулення російської культури, який вписується в загальну картину дій Заходу".
На це Ралука Цуркан відповіла у Facebook, нагадавши речниці російського МЗС, що Румунія самостійно визначає свою політику в культурній галузі, "а пропаганді держав-агресорів не місце в державних культурних установах".
"Прикро, що визнана російська культура прирівнюється до міжнародних пропагандистських фільмів, що фінансуються російським урядом", – підсумувала вона.
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