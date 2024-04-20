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Росія обурилась забороною показу в кінотеатрах Румунії пропагандистських фільмів з РФ. Бухарест відповів

20 квітня, 2024 субота
00:56
Світ Румунія, прапор Румунії

Міністерка культури Румунії Ралука Цуркан відреагувала на звинувачення речниці російського МЗС Марії Захарової, яка звинуватила Бухарест у намірах "заборонити російську культуру"

Про це Цуркан написала у Facebook.

Обурення Захарової викликало рішення Міністерства культури Румунії заборонити показ у кінотеатрах Бухареста двох пропагандистських російських фільмів – "Время первых" і "Вызов" – про досягнення Москви в космосі.

Тоді Цуркан написала, що показ у державних кінотеатрах Румунії "фільмів, профінансованих російською державою з явно пропагандистською метою", під час повномасштабного російського вторгнення в Україну недопустимо.

Напередодні на своїй пресконференції Захарова назвала рішення румунського Мінкульту "типовим проявом так званого обнулення російської культури, який вписується в загальну картину дій Заходу".

На це Ралука Цуркан відповіла у Facebook, нагадавши речниці російського МЗС, що Румунія самостійно визначає свою політику в культурній галузі, "а пропаганді держав-агресорів не місце в державних культурних установах".

"Прикро, що визнана російська культура прирівнюється до міжнародних пропагандистських фільмів, що фінансуються російським урядом", – підсумувала вона.

  • 9 квітня стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Румунії заборонило в’їзд в країну 116 громадянам Молдови, які планували протестувати під час візиту молдовської лідерки Маї Санду.
  • Румунія стала мішенню для низки російських шпигунів, які, зокрема, намагалися зібрати інформацію про військові навчання та допомогу Україні.
Теги:
Росія
Румунія
пропаганда
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