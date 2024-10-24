Росія ще не заручилася міжнародною підтримкою на саміті БРІКС, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

У підсумковій декларації саміту лише один раз згадується війна Росії в Україні. Там зазначається, що всі підписанти повинні діяти відповідно до принципів Статуту ООН - включаючи положення про повагу до територіальної цілісності - і що держави БРІКС вітають "відповідні" пропозиції посередництва, спрямовані на забезпечення мирного врегулювання війни шляхом діалогу і дипломатії.

Україна підкреслила, що "принципи Статуту ООН" є основним шляхом, за допомогою якого Україна може досягти миру, і наголосила на незаконності російської війни з точки зору міжнародного права.

Служба зовнішньої розвідки України оцінила, що саміт БРІКС не призведе до схвалення міжнародним співтовариством альтернативної системи міжнародного врегулювання, якої прагне Росія, і заявила, що Індія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бразилія та Південна Африка виступили проти перетворення БРІКС на антиамериканську коаліцію.

Про саміт БРІКС у Казані

У Казані 22 жовтня стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави.

На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн. Російські пропагандисти писали, що країни-учасниці БРІКС узгодили "формулювання" щодо України.

Відтак країни-лідери БРІКС ухвалили підсумкову декларацію саміту, в якій, зокрема, згадали про "національні позиції щодо ситуації в Україні". В українському МЗС зазначили, що цей текст "фактично свідчить, що Росії не вдалося "експортувати" учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку".

Довідково. Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Створення БРІКС ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.