Росія змушена перекидати сили з фронту на Білгородщину через рейд добровольців, - Bloomberg
Через військову операцію російських добровольців у Білгородській та Курській областях командування РФ вимушено перекинути власні сили з фронту для захисту територій
Про це пише Bloomberg.
Людина, яка близька до Кремля, заявила виданню, що військова операція змусила Росію відволікати власні сили від лінії фронту.
"На території Росії йде війна", - сказав він.
Натомість місцевий житель каже, що життя росіян перетворилося на пекло: "Наше життя змінилося і перетворилося на пекло. Люди почали боятися і панікувати. Всі, хто міг, почали виїжджати".
- Уранці російське міністерство оборони звинуватило Україну у нібито атаці по Білгородській області із застосуванням РСЗВ Vampire.
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