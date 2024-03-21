Росія змушена перекидати сили з фронту на Білгородщину через рейд добровольців, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Людина, яка близька до Кремля, заявила виданню, що військова операція змусила Росію відволікати власні сили від лінії фронту.

"На території Росії йде війна", - сказав він.

Натомість місцевий житель каже, що життя росіян перетворилося на пекло: "Наше життя змінилося і перетворилося на пекло. Люди почали боятися і панікувати. Всі, хто міг, почали виїжджати".