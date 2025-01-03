Росіяни планують вивезти із Сирії в Лівію частину зброї та техніки, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

На території бази у Тартусі перебувають, зокрема, найманці підконтрольного міністерству оборони РФ "африканського корпусу", зазначають розвідники.

За їхніми даними, 5 січня прибути у сирійський порт планують російські великі десантні кораблі "Іван Грен" і "Олександр Отраковский", а також суховантажне судно Sparta ― зараз вони перебувають на переході до Тартуса в акваторії Середземного моря.

На борту "Отраковского" перебуває начальник штабу 121 бригади десантних кораблів флоту держави-агресора Росії капітан 1-го рангу Давітян Юрій Альбертович.

У ГУР зазначають, що 8 січня у Тартус планують зайти ще два російські судна ― універсальне вантажне судно Sparta II і танкер "Іван Скобелев", які нині мають намір перетнути Гібралтарську протоку.

Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії, інформує українська розвідка.

Ще один військовий корабель Росії зі складу оперативного з’єднання ВМФ РФ у Середземному морі ― фрегат "Адмірал Головко" ― планує здійснити дозаправку.

Тим часом на Росії, на одному з аеродромів у Володимирській області розвантажили, ймовірно, вивезені із Сирії бронетранспортери, заявили в ГУР.