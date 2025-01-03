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Росіяни планують вивезти із Сирії в Лівію частину зброї та техніки, - ГУР

Ксенія Золотова
3 січня, 2025 п'ятниця
11:28
Світ

На військово-морській базі у сирійському місті Тартус росіяни очікують на свої військові кораблі для вивозу військової техніки та озброєння. Частину транспортуватимуть в Африку

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Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

На території бази у Тартусі перебувають, зокрема, найманці підконтрольного міністерству оборони РФ "африканського корпусу", зазначають розвідники. 

За їхніми даними, 5 січня прибути у сирійський порт планують російські  великі десантні кораблі "Іван Грен" і "Олександр Отраковский", а також суховантажне судно Sparta ― зараз вони перебувають на переході до Тартуса в акваторії Середземного моря. 

На борту "Отраковского" перебуває начальник штабу 121 бригади десантних кораблів флоту держави-агресора Росії капітан 1-го рангу Давітян Юрій Альбертович. 

У ГУР зазначають, що 8 січня у Тартус планують зайти ще два російські судна ― універсальне вантажне судно Sparta II і танкер "Іван Скобелев", які нині мають намір перетнути Гібралтарську протоку.

Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії, інформує українська розвідка. 

Ще один військовий корабель Росії зі складу оперативного з’єднання ВМФ РФ у Середземному морі ― фрегат "Адмірал Головко" ― планує здійснити дозаправку. 

Тим часом на Росії, на одному з аеродромів у Володимирській області розвантажили, ймовірно, вивезені із Сирії бронетранспортери, заявили в ГУР.

  • Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.
  • 7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.
  • 13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".
  • Згодом у ISW повідомили, що Росія уклала угоди для збереження своєї військової присутності на ключових базах у Сирії.
  • Лідер сирійських повстанців Ахмед аль-Шараа, також відомий як Абу Мухаммад аль-Джулані, після зустрічі з керівниками повстанських угруповань заявив, що вони погодилися на розпуск і перехід під керівництво міністерства оборони.
Теги:
Новини
Росія
Сирія
корабель
російська армія
Лівія
Африка
Військові новини
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