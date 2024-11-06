Російська рада федерації ратифікувала договір про партнерство з КНДР

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Раніше документ, який передбачає надання військової допомоги у разі нападу на країну-підписанта, схвалила держдума РФ. Водночас на ратифікацію його винесли на тлі повідомлень про відправку військових КНДР до Росії.

Відповідно до договору про стратегічне партнерство Москви та Пхеньяна, передбачена співпраця у сферах боротьби з тероризмом, туризму, охорони здоров'я, освіти, сільського господарства та спільних військових навчань.

Акцентується, що одним з основних положень є зобовʼязання росіян та північнокорейців негайного надання військової та іншої допомоги, якщо на якусь країну нападуть або вона опиниться в стані війни.

Чинність такого договору є безстроковою.