Російська рада федерації ратифікувала договір про партнерство з КНДР
Верхня палата парламенту Росії, рада федерації, одноголосно схвалила ратифікацію договору про стратегічне партнерство з Північною Кореєю, який підписали очільник Кремля Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин у червні
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Раніше документ, який передбачає надання військової допомоги у разі нападу на країну-підписанта, схвалила держдума РФ. Водночас на ратифікацію його винесли на тлі повідомлень про відправку військових КНДР до Росії.
Відповідно до договору про стратегічне партнерство Москви та Пхеньяна, передбачена співпраця у сферах боротьби з тероризмом, туризму, охорони здоров'я, освіти, сільського господарства та спільних військових навчань.
Акцентується, що одним з основних положень є зобовʼязання росіян та північнокорейців негайного надання військової та іншої допомоги, якщо на якусь країну нападуть або вона опиниться в стані війни.
Чинність такого договору є безстроковою.
- 7 жовтня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що КНДР буде прискорювати кроки, аби стати військовою наддержавою з ядерною зброєю, та не виключатиме її застосування в разі нападу ворогів.
- 14 жовтня російський диктатор Володимир Путін вніс на розгляд до держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та КНДР.
- 24 жовтня нижня палата російського парламенту, державна дума, проголосувала за ратифікацію договору про всеосяжне партнерство між Росією і Північною Кореєю.
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