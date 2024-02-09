Роскомнагляд перевірятиме застосунок для вивчення мов Duolingo на пропаганду ЛГБТК+

Про це повідомила пресслужба Роскомнагляду, передає ТАСС.

Звернення із проханням перевірити застосунок надійшло до Роскомнагляду від громадської групи "Радетель", інформує Telegram-канал Baza.

За словами активістів, до них звернулися "стурбовані батьки" уфімських школярів. Представники "Радетеля" попросили заблокувати Duolingo в Росії. Однак у Роскомнадзорі заявили, що не отримували зазначеного звернення.

Активісти стверджують, що пропаганда ЛГБТ міститься в завданнях, які користувачам пропонує виконати застосунок. Серед фраз, які потрібно повторити, перекласти або доповнити, зокрема, є такі: "Клара зустріла свою дружину Марію в лесбійському барі"; або "У Пітера і Макса щасливий шлюб".

Фото: Baza