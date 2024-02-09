Роскомнагляд перевірятиме застосунок для вивчення мов Duolingo на пропаганду ЛГБТК+
На вимогу російських активістів, що відстоюють "традиційні цінності", роскомнагляд перевірить популярний застосунок для вивчення мов Duolingo на предмет поширення ЛГБТ-пропаганди
Про це повідомила пресслужба Роскомнагляду, передає ТАСС.
Звернення із проханням перевірити застосунок надійшло до Роскомнагляду від громадської групи "Радетель", інформує Telegram-канал Baza.
За словами активістів, до них звернулися "стурбовані батьки" уфімських школярів. Представники "Радетеля" попросили заблокувати Duolingo в Росії. Однак у Роскомнадзорі заявили, що не отримували зазначеного звернення.
Активісти стверджують, що пропаганда ЛГБТ міститься в завданнях, які користувачам пропонує виконати застосунок. Серед фраз, які потрібно повторити, перекласти або доповнити, зокрема, є такі: "Клара зустріла свою дружину Марію в лесбійському барі"; або "У Пітера і Макса щасливий шлюб".
Фото: Baza
- 1 грудня минулого року російські силовики провели рейд по гей-клубах і барах у всій Москві, менш ніж через 48 годин після того, як верховний суд країни заборонив діяльність так званого "глобального ЛГБТК+ руху" як екстремістської організації.
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У лютому у Росії винесли перші покарання громадянам за речі кольору веселки після того, як суд визнав рух ЛГБТК+ екстремізмом.
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