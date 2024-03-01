Роснафта почала процес продажу свого підрозділу в Німеччині
ПАТ "Роснафта" розпочало процес продажу свого німецького підрозділу, щоб Берлін продовжив свою опіку над цим бізнесом
Про це повідомляє Bloomberg.
У виданні зазначили, що Німеччина арештувала "Rosneft Deutschland" невдовзі після початку війни в Україні та ввела над ним довірче управління. Згодом з'явилася ідея націоналізувати її, однак Кремль виступив проти цього.
"Ми будемо своєчасно повідомляти про будь-які рішення, в тому числі про можливе продовження терміну довірчого управління", - заявив представник міністерства економіки Німеччини. - Роснафта вже заявила, що розпочала процес продажу і хоче завершити його протягом періоду подальшого продовження терміну опіки".
Згідно з коментарями, націоналізація не є бажаним варіантом. За словами речника міністерства, ключовим пріоритетом Німеччини є забезпечення енергопостачання та роботи нафтопереробного заводу PCK Schwedt.
- 8 лютого повідомлялось, що федеральне міністерство економіки готується до націоналізації нафтової російської держкомпанії "Роснафта" у Німеччині.
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