Розвідка Молдови викрила наміри РФ вплинути на парламентські вибори в країні у 2025 році

Про це інформує Politico.

Презентуючи доповідь про втручання Росії у президентські вибори та референдум про вступ до Європейського Союзу, організований Кишиневом у жовтні, Мустяца попередив депутатів парламенту, що ситуація може повторитися і на парламентських виборах у наступному році.

На переконання очільника молдавської розвідки, Кремль використовуватиме таку ж тактику і на майбутньому голосуванні.

"Ця стратегія базується на політичній та виборчій корупції, дезінформації та маніпуляціях, а також на вуличних протестах і заворушеннях", - наголосив Мустяца, додавши, що молдовські служби безпеки посилюють нагляд за організаціями в країні, які можуть бути пов'язані з Росією.

Мустяца нагадав, що підкуп виборців став одним з ключових методів, які Москва використовувала для впливу на результати жовтневого референдуму, де перемогли проєвропейські сили, попри спроби Кремля змусити виборців підтримати проросійський курс.

У доповіді також йдеться про роль молдовського олігарха Ілана Шора, який, за даними слідства, сприяв відмиванню коштів, призначених для підкупу виборців.

У виданні зазначили, що Шор, засновник забороненої проросійської партії, є ключовою фігурою у схемах втручання, які використовувала Москва для реалізації своїх цілей в Молдові.

Вибори в Молдові

20 жовтня у Молдові відбувся загальнонаціональний референдум щодо вступу в ЄС та президентські вибори. До другого туру виборів вийшли чинна президентка Мая Санду (42%) і колишній генпрокурор Олександр Стояногло (26%), а на референдумі перемогли прихильники вступу до ЄС (50,35%). Перед першим туром та референдумом поліція Молдови викрила діяльність в країні потужної російської мережі для підкупу голосів, фінансування якої йшло з РФ через олігарха-втікача Ілана Шора. У неділю, 3 листопада 2024 року, у Молдові відбувся другий тур президентських виборів, за результатами якого перемогла чинна проєвропейська президентка Мая Санду.

Кандидат у президенти Молдови Александр Стояногло визнав поразку на виборах лише через 2 дні після оголошення результатів.