Санду боротиметься до кінця: експерт-міжнародник Герасимчук про вибори до парламенту Молдови

Про це в ефірі Еспресо сказав заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук.

"За останні роки європейці дуже толерантно реагували на кроки Маї Санду, тому що вона робить це на межі, але бездоганно з правової точки зору. Тобто їй не можна закинути вибіркове правосуддя, їй не можна закинути того, що вона нелегально знімає з перегонів своїх конкурентів. Підстави для цього є і просто російські гроші, на щастя, для Санду лишають дуже помітні сліди у молдовській політиці", - сказав він.

Герасимчук нагадав, що є прецедент, коли європейці ігнорують не лише позицію Росії або опозиції в тій чи іншій країні, іноді вони ігнорують навіть позицію Сполучених Штатів.

"Це відбулось у Румунії. Ми знаємо, що одного з кандидатів у президенти було знято з перегонів. Ми знаємо, що на його підтримку виступив віцепрезидент Сполучених Штатів, який на Мюнхенській конференції прямим текстом сказав, що неприйнятно є, коли популярного кандидата знімають з перегонів, але все-таки з перегонів його зняли, справи проти нього відкрили і він не взяв участь в виборах і навіть уже оголосив про те, що йде без політики. Напевно, з в'язниці йому буде важко здійснювати координацію своєї політичної сили. Тому цей прецедент є у Румунії, яка є державою-членом ЄС", - зазначив експерт.

На його думку, що європейці не будуть утримуватися і одягати занадто біле пальто стосовно країни, яка є кандидатом у члени ЄС.

"Тож тут у Санду є певне поле для маневру. Крім того, є ще один сценарій, про який я хотів згадати. І цей сценарій полягає в тому, що Санду має ще і можливість блокувати призначення прем'єра від коаліції проросійських сил", - додав Герасимчук.

Він розповів, що такий прецедент у Республіці Молдова уже був, коли президентом був Ніколае Тімофті і коли він відмовився від пропозиції коаліції зробити прем'єр-міністром Влада Плахотнюка.

"Він сказав, що Плахотнюк має надто брудне портфоліо, був замішаний в кримінальних справах, і тому він відмовляється призначати і це рішення президента тоді не змогли подолати, попри те, що більшість у парламенті була за Плахотнюка, бо він фактично скупив усіх депутатів, які були необхідні для цієї більшості", - сказав експерт.

Герасимчук зазначив, що у Санду є правові механізми з проросійськими силами та є механізми ветування їхнього кандидата у прем'єри.

"Санду - азартний гравець і неодноразово демонструвала, що тоді, коли її вже ховали, коли всі казали, що вона не зможе вдруге стати президентом, коли казали, що провалиться референдум, на останньому фінішному ривку вона виривала цю перемогу і досі лишається президенткою", - зазначив він.

На думку експерта, вона цілком свідома того, що втрата більшості в парламенті, втрата уряду перетворить її просто на суто номінальну фігуру, якою за законом є президент у Молдові.

"Переконаний, що боротиметься до кінця до останнього дня, тож вибори до парламенту я, припускаю, будуть не менш драматичними, ніж були президентські вибори у Молдові і Санду буде намагатися до останнього моменту, спираючись на підтримку тих же європейців, спираючись на підтримку Румунії, виборювати голос за голосом більшість для себе у парламенті", - підсумував Герасимчук.