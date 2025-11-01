Санду закликала ЄС не допустити гальмування євроінтеграції Молдови на тлі вето Угорщини щодо вступу України
Президентка Молдови Мая Санду закликала Європейський Союз забезпечити "ясність і постійну зацікавленість" у процесі розширення, щоб не допустити гальмування вступу її країни на тлі блокування Угорщиною переговорів з Україною
Про це пише EuroNews.
Санду наголосила, що Молдова, яка подала заявку на членство у 2022 році одночасно з Україною, виконала всі зобов’язання.
"Зараз нам потрібна постійна взаємодія та чіткість з боку ЄС, щоб розширення залишалося стратегічним пріоритетом і щоб зберегти імпульс для тих, хто досягає результатів", - підкреслила вона.
У виданні зазначили, що Молдова та Україна вже готові розпочати перший блок переговорів про вступ, відомий як "Основи", який охоплює такі ключові теми, як демократія, права людини, безпека, судова система та державні закупівлі.
Однак гальмування вступу України через позицію Угорщини створює ризики і для Молдови, адже ЄС досі не розділяє заявки двох країн.
Санду наголосила, що після початку війни в Україні членство в ЄС для Молдови "набуло глибшого значення".
"Протягом багатьох років наш європейський шлях був спрямований на розвиток – модернізацію нашої країни, вихід на ринок ЄС та зміцнення економіки, – додала вона. - Тепер це також шлях безпеки та стабільності. Молдова може вижити та зміцнитися як демократія лише в складі ЄС".
- 30 вересня повідомлялось, що Європейський Союз готується розпочати технічні кроки для приєднання України та Молдови до блоку, попри постійне блокування Угорщиною просування переговорів про членство.
