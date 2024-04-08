Серед поляків зростає тривога щодо можливої війни з Росією, - політик Чех
Політик й громадський діяч Мирослав Чех розповів, що у польському суспільстві зростають тривожні настрої щодо можливої військової агресії з боку Росії
Про це він розповів у етері Еспресо
"У польському суспільстві наростає тривога щодо можливої війни з Росією. Поляки починають розуміти, що війна наближається до них теж. Премʼєр-міністр Туск говорить про це відкрито. Він каже, що Польща знаходиться в передвоєнному стані. Тому поляки досить серйозно ставляться до цього. Впродовж двох минулих років, коли Україна перемагала на фронтах, занепокоєння поляків було меншим. Зараз рівень тривоги в поляків зростає", - розповів Чех.
Політик зауважив, що поляки усвідомлюють рівень загрози з боку Росії.
"Сьогодні, коли все більше повідомлень лунає про те, що окупанти наступають, а американці не надають Україні потрібну допомогу, наступною мішенню може бути Польща. Зрештою такі заяви неодноразово лунали з уст Путіна й Медвєдєва. Тому розуміння загрози з боку РФ у поляків є", - додав він.
- У кінці січня повідомлялось, що Литва та Польща готуються провести спільні військові навчання на Сувальському перешийку.
- На думку голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка агресія РФ на Сувальський коридор на сьогодні є найбільш реалістичним серед інших варіантів.
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