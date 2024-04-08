Серед поляків зростає тривога щодо можливої війни з Росією, - політик Чех

Про це він розповів у етері Еспресо

"У польському суспільстві наростає тривога щодо можливої війни з Росією. Поляки починають розуміти, що війна наближається до них теж. Премʼєр-міністр Туск говорить про це відкрито. Він каже, що Польща знаходиться в передвоєнному стані. Тому поляки досить серйозно ставляться до цього. Впродовж двох минулих років, коли Україна перемагала на фронтах, занепокоєння поляків було меншим. Зараз рівень тривоги в поляків зростає", - розповів Чех.

Політик зауважив, що поляки усвідомлюють рівень загрози з боку Росії.

"Сьогодні, коли все більше повідомлень лунає про те, що окупанти наступають, а американці не надають Україні потрібну допомогу, наступною мішенню може бути Польща. Зрештою такі заяви неодноразово лунали з уст Путіна й Медвєдєва. Тому розуміння загрози з боку РФ у поляків є", - додав він.