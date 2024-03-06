Швеція офіційно стане членом НАТО 11 березня, - ЗМІ

Про це інформує шведське видання TV4 Nyheterna.

За їхніми даними, до столиці Бельгії у понеділок прибудуть прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, головнокомандувач Збройних сил Мікаел Бюден та інші високопоставлені політики країни. За їх участі і буде підійнято шведський прапор над штаб-квартирою НАТО.



Зазначається, що також будуть запрошені посли країн-членів Альянсу і заплановані урочисті церемонії. Крім того, відбудуться пресконференції політиків.

Що відомо про вступ Швеції до НАТО

18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.

4 квітня Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Натомість до Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.

25 січня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Уже через рік, 26 лютого 2024 року, вступ Швеції до НАТО ратифікував парламент Угорщини.

2 березня спікер парламенту Угорщини Ласло Кьовер підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції до НАТО і направив законопроєкт до офісу президента. Новий президент Угорщини Томаш Шуйок згодом підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО.