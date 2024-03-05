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Угорщина завершила процес ратифікації вступу Швеції в НАТО

5 березня, 2024 вiвторок
18:19
Світ Фінляндія та Швеція

Новий президент Угорщини Томаш Шуйок 5 березня – в перший день перебування на цій посаді – підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО.

Про це повідомили на сайті угорського президента.

"Сьогодні президент Томаш Шуйок підписав рішення Національних зборів (парламенту. – ред.) від 26 лютого 2024 року про вступ Швеції до НАТО", - йдеться у дописі.

Що відомо про вступ Швеції до НАТО

18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.

4 квітня 2022 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Натомість до Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.

25 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

26 лютого 2024 року вступ Швеції до НАТО ратифікував парламент Угорщини.

2 березня спікер парламенту Угорщини Ласло Кьовер підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції до НАТО і направив законопроєкт до офісу президента.

Теги:
Швеція
Угорщина
НАТО
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