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Спікер угорського парламенту підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції до НАТО

2 березня, 2024 субота
12:41
Світ Фінляндія та Швеція

У суботу, 2 березня, спікер парламенту Угорщини Ласло Кьовер підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції до НАТО і направив законопроєкт до офісу президента для промульгації, після чого закон має набути загальнообов'язкової сили

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані на сайті парламенту країни.

Зазначається, що схвалення вступу Швеції до НАТО законодавцями Угорщини усунуло останню перешкоду перед історичним кроком скандинавської країни, яка зберігала нейтралітет протягом двох світових воєн і холодної війни.

Голосування в Угорщині зупинило багатомісячні зволікання із завершенням зміни безпекової політики Стокгольма й відбулося після візиту прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона до Будапешта, під час якого обидві країни підписали угоду про постачання зброї.

Reuters додає, що уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зіштовхнувся з тиском з боку союзників по НАТО, які вимагали від нього закріпити вступ Швеції до Альянсу.

Тепер у президента Угорщини є термін до п'яти днів, щоб оприлюднити закон.

Що відомо про вступ Швеції до НАТО

18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.

4 квітня 2022 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Натомість до Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.

25 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

26 лютого 2024 року вступ Швеції до НАТО ратифікував парламент Угорщини.

Теги:
Швеція
Угорщина
НАТО
вступ до НАТО
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