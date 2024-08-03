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Швеція закрила посольство в столиці Лівану

Ольга Бабишена
3 серпня, 2024 субота
00:49
Світ Швеція

Через погіршення безпекової ситуації Швеція тимчасово закрила посольство в столиці Лівану Бейруті, посли на певний час покинуть країну

Зміст

Про це інформує TV4

"Це захід, прийнятий з міркувань безпеки співробітників МЗС до того, як ситуація може ще більше погіршитися", - заявив очільник МЗС Швеції Тобіас Біллстрьом. 

За його словами, міністерство планує тимчасово перемістити посольство, його співробітники наразі виїхали на Кіпр. Очікується, що переїзд триватиме до кінця місяця з можливістю продовження у випадку, якщо безпекова ситуація не покращиться. 

Разом з тим, МЗС Швеції закликало громадян утриматись від поїздок до Лівану. Тих, хто перебуває в країні, закликали виїхати. 

"Я знову закликаю шведів у Лівані покинути країну будь-яким доступним видом транспорту, поки це ще можливо. Після того, як посли покинуть Ліван, посольство більше не зможе надавати шведську консульську підтримку на місці в Бейруті. А шведам, які вирішили залишитися в Лівані, слід вжити заходів, щоб максимально убезпечити себе на випадок ескалації конфлікту", - наголосив очільник МЗС. 

Що відомо

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці 31 липня стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, покинути країну "якомога швидше" через підвищений ризик військової ескалації". 

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації щодо перебування українців на території Ізраїлю та Лівану.

Теги:
Швеція
Ізраїль
МЗС
Близький Схід
Іран
Ліван
Хезболла
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