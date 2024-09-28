Швейцарія змінить кордони з Італією та Францією: у чому причина
Швейцарія адаптувала свої кордони з Італією та Францією. Зміни з Італією пов’язані з таненням льодовиків, а з Францією – з новою трамвайною лінією та річками в районі Женеви
Про це пише Swissinfo.
Зазначається, що у кантоні Женева прокладання колій для нової транскордонної трамвайної лінії призвело до невеликих змін на кордоні між комунами Перлі-Серту та Бардоннекс. Як заявила Федеральна рада, Франція та Швейцарія обміняються еквівалентними ділянками території.
Дві інші модифікації франко-швейцарського кордону пов’язані з роботами на річці Германс та роботами на набережній на річці Форон.
Женева має спільний 103-кілометровий кордон із Францією, 50 кілометрів з яких проходять посередині водних шляхів.
Швейцарсько-італійський кордон постраждав від зміни клімату. Великі ділянки кордону визначаються льодовиками і сніговими полями. У міру танення льодовиків ці природні елементи змінюються та перевизначають національні кордони, зазначають у виданні.
У зв’язку із цим, кордон було дещо змінено в районі Монте-Роза, Кабан-Гласьє та Гобба ді Роллін.
Зазначається, що у травні 2023 року спільна італо-швейцарська комісія погодила проєкт, який враховує інтереси обох сторін. Зміни були викладені в угодах із Римом і Парижем. Оскільки це незначні зміни, уряд наділений повноваженнями самостійно укладати ці договори, додають у виданні.
- Нове дослідження міжнародної групи вчених засвідчило, що льодовики в тропіках тануть швидше, ніж прогнозували, зменшуючись до розмірів, яких дослідники не очікували побачити роками.
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