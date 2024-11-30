Сирійські повстанці заволоділи всією провінцією Ідліб, – Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на військові джерела.

Військове командування Сирії заявило, що повстанці атакували у великій кількості й з різних напрямків, що змусило "наші збройні сили провести операцію з передислокації, спрямовану на зміцнення ліній оборони, щоб відбити атаку, зберегти життя цивільних осіб і солдатів, а також підготуватися до контратаки".

Там також заявили, що обстріли завадили повстанцям закріпитися на стаціонарних позиціях та пообіцяли "вигнати їх і відновити контроль держави".

Водночас рятувальна служба, що діє в підконтрольних опозиції частинах Сирії, повідомляла, що сирійські урядові та російські літаки завдали авіаударів по житлових кварталах, заправці та школі в утримуваному повстанцями Ідлібі, в результаті чого загинули четверо мирних жителів і ще шестеро отримали поранення.

Що відомо

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшли до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла Сирії додаткову військову допомогу.