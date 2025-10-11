Схоже, США не братимуть безпосередньої участі в мирних переговорах, - американський дипломат Карпентер
У майбутній Стратегії національної оборони Західна півкуля буде визначена головним стратегічним пріоритетом США, Індо-Тихоокеанський регіон — другим, а Євроатлантичний — лише третім за значенням
Таку думку в етері Еспресо висловив відомий американський дипломат Майк Карпентер, який свого часу працював заступником помічника міністра оборони США, надзвичайним і повноважним послом США в ОБСЄ (2021-2024 рр.), в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.
"На мою думку, адміністрація Трампа, ймовірно, відмовиться від будь-якої активної участі у мирних переговорах. Це означатиме не лише зниження тиску на Москву, але й менший тиск на Київ, адже США, схоже, не братимуть безпосередньої участі в дипломатичному процесі. Президент Трамп, очевидно, зміщує свою увагу на Західну півкулю, зосереджуючись насамперед на боротьбі з наркоторгівлею в Карибському басейні та біля узбережжя Венесуели", - прокоментував дипломат.
Якщо його джерела не помиляються, то у майбутній Стратегії національної оборони Західна півкуля буде визначена головним стратегічним пріоритетом Сполучених Штатів, Індо-Тихоокеанський регіон — другим, а Євроатлантичний — лише третім за значенням.
"Це досить чітко показує, у якому напрямі нині розвивається стратегічне мислення у Вашингтоні. І це означає, що європейським країнам доведеться взяти на себе більшу відповідальність, як у наданні фінансової підтримки Україні, так і в постачанні зброї. Європейське оборонне виробництво має суттєво зрости", - резюмував Карпентер.
- 11 жовтня. стало відомо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових тарифів у розмірі 100% проти Китаю та встановлення експортного контролю на критично важливе програмне забезпечення.
