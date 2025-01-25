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Ексклюзив

Сьогодні це інший Трамп, - польський політик Чех

Ірена Моляр
25 січня, 2025 субота
14:22
Світ Дональд Трамп

Польський політик, історик та журналіст, ексдепутат польського сейму двох каденцій Мирослав Чех в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку, що Кремль перебуває в стані шоку від заяв нового президента США, бо вважав, що Трамп - "актив Путіна"

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У Путіна картина світу була дуже проста, він же чекіст і вважає, що мережею своїх впливів, агентів схопив половину Заходу і половину Америки, що це все в його руках. Путін думав, гадаю на це є докази, що Трамп ще з першої своєї передвиборчої кампанії – його "актив". Невідомо, чи був у Путіна компромат на Трампа, чи не було, адже один з західних оглядачів дуже чітко вловив цікавий момент і сказав: "Перемога Трампа на виборах звільнила від всіх страхів, пов'язаних з його минулим і з тим, що хтось на нього має якісь папери". Сьогодні це інший Трамп, який говорить Росії: "Слухай, або тепер укладаєш угоду, або чекають тебе санкції, мита і так далі", - зауважив польський політик.

На його думку, ситуація кардинально змінилася. Наприклад, коли Трамп зробив заяву, наголошуючи, щоб задумалися про долю Каддафі чи якогось іншого диктатора, то всі в Кремлі були в стані шоку, що почули таке від Трампа, за перемогу якого відкривали шампанське.

"Треба дивитись на політику, на те, що буде відбуватись з допомогою України та з присутністю американців на Європейському континенті і як буде розвиватись ситуація на полі бою, також на заяви тих, хто керує інституціями", - резюмував Мирослав Чех.

  • 22 січня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні. У разі ж відмови пригрозив Росії запровадити високі податки, тарифи й санкції на весь експорт у США.





     
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Захід
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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