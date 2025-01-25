Сьогодні це інший Трамп, - польський політик Чех

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У Путіна картина світу була дуже проста, він же чекіст і вважає, що мережею своїх впливів, агентів схопив половину Заходу і половину Америки, що це все в його руках. Путін думав, гадаю на це є докази, що Трамп ще з першої своєї передвиборчої кампанії – його "актив". Невідомо, чи був у Путіна компромат на Трампа, чи не було, адже один з західних оглядачів дуже чітко вловив цікавий момент і сказав: "Перемога Трампа на виборах звільнила від всіх страхів, пов'язаних з його минулим і з тим, що хтось на нього має якісь папери". Сьогодні це інший Трамп, який говорить Росії: "Слухай, або тепер укладаєш угоду, або чекають тебе санкції, мита і так далі", - зауважив польський політик.

На його думку, ситуація кардинально змінилася. Наприклад, коли Трамп зробив заяву, наголошуючи, щоб задумалися про долю Каддафі чи якогось іншого диктатора, то всі в Кремлі були в стані шоку, що почули таке від Трампа, за перемогу якого відкривали шампанське.

"Треба дивитись на політику, на те, що буде відбуватись з допомогою України та з присутністю американців на Європейському континенті і як буде розвиватись ситуація на полі бою, також на заяви тих, хто керує інституціями", - резюмував Мирослав Чех.