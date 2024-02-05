Спікер палати представників Джонсон - прямий ретранслятор Трампа, - експерт-міжнародник Краєв
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що спікер палати представників США Майк Джонсон не веде незалежну політику, а ретранслює те, що потрібно Дональду Трампу
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"На жаль, спікер палати представників США Майк Джонсон є прямим ретранслятором Дональда Трампа. Не слід думати, що він веде окрему незалежну політику. Джонсон свідомо ретранслює все, що цікаво й потрібно Трампу. Про це свідчить й те, що перед візитом Володимира Зеленського, Джонсон їздив до Мар-а-Лаго й радився з Трампом про те, як приймати нашого президента й про що з ним говорити. Те ж саме він робив і перед прийняттям бюджету у жовтні", - пояснив Краєв.
Експерт наголосив, що Дональд Трамп має суттєвий вплив на палату представників США
"Перед тим, як прийняти нове продовження бюджету й почати валити ось цей спільний пакет допомоги, він також дзвонив Дональду Трампу. На жаль, вплив Трампа на палату представників величезний. Втім, Трампа, як і в будь-якого популіста, перемагає економіка. Якщо перші два рази їм вдалось звинуватити демократів, що не було прийнято бюджет, зараз уникнути відповідальності їм не вдасться", - додав він.
- 31 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва конгресу, де обговорили підтримку України.
- 1 лютого спікер палати представників США Майк Джонсон вважає, що програму національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики
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