Спікер палати представників Джонсон - прямий ретранслятор Трампа, - експерт-міжнародник Краєв

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"На жаль, спікер палати представників США Майк Джонсон є прямим ретранслятором Дональда Трампа. Не слід думати, що він веде окрему незалежну політику. Джонсон свідомо ретранслює все, що цікаво й потрібно Трампу. Про це свідчить й те, що перед візитом Володимира Зеленського, Джонсон їздив до Мар-а-Лаго й радився з Трампом про те, як приймати нашого президента й про що з ним говорити. Те ж саме він робив і перед прийняттям бюджету у жовтні", - пояснив Краєв.

Експерт наголосив, що Дональд Трамп має суттєвий вплив на палату представників США

"Перед тим, як прийняти нове продовження бюджету й почати валити ось цей спільний пакет допомоги, він також дзвонив Дональду Трампу. На жаль, вплив Трампа на палату представників величезний. Втім, Трампа, як і в будь-якого популіста, перемагає економіка. Якщо перші два рази їм вдалось звинуватити демократів, що не було прийнято бюджет, зараз уникнути відповідальності їм не вдасться", - додав він.