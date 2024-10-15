Сподіваються на певну форму вирішення конфлікту: у МЗС Фінляндії попередили про втому Заходу від війни в Україні

Про це інформує Financial Times.

За її словами, це може призвести до прагнення швидкого врегулювання конфлікту, навіть за умови територіальних поступок з боку України.

"Це реально, - наголосила політикиня, маючи на увазі втому Заходу. - І вона зростає".

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Зокрема, Валтонен наголосила на необхідності подвоїти зусилля для надання допомоги Києву. Вона зазначила, що конфлікт на Близькому Сході відвертає увагу та ресурси від війни в Україні, що спостерігалося, зокрема, під час останньої сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Ці два конфлікти, звичайно, дуже тісно пов'язані, але для нас, європейців, було б важливо усвідомити, що якщо ми дозволимо Росії перемогти в Україні, то, по суті, ми підірвемо довіру до нашого стримування", - зауважила вона.

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На її переконання, підтримки, які наразі надає Захід, навряд чи достатньо для вирішення ситуації в Україні.

"Підтримка України є, але наскільки вона достатня? Ось у чому питання, - додала вона. - Досить багато (країн, - ред.) хотіли б думати, оскільки, особливо з огляду на війну на Близькому Сході, було б чудово, якби ми знайшли відповідь на цю війну, яку веде Росія".

Крім збільшення військової та гуманітарної допомоги, Валтонен закликала до посилення санкцій проти Росії, зокрема, щодо "тіньового флоту", що використовуються для обходу санкцій на експорт нафти.