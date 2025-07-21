США чітко вказують, хто буде головним у Європі: Таран про розміщення ядерної зброї у Великій Британії
США демонструють намір визначити лідера в Європі, посилюючи стратегічну співпрацю з Великою Британією та розміщуючи там ядерну зброю
Про це в ефірі Еспресо сказав керівник центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктор Таран.
"США відверто говорять про те, що скорочуватимуть військовий контингент у Німеччині, Польщі тощо. Але є Велика Британія, яка завжди була традиційним союзником США. Це країна, яка навіть на тлі загострень у відносинах між Америкою та ЄС трималася осторонь і будує власну політику. Вони мають свої окремі, особливі відносини. І ці відносини вони будують давно. США посилюють свого стратегічного союзника, який стане точкою входу, впливу на європейський континент і головним агентом з точки зору США", - вважає Таран.
За словами керівника Центру підготовки операторів БПЛА "Крук", нещодавно був підписаний цікавий оборонний союз між Великою Британією та Німеччиною, у межах якого Велика Британія пообіцяла накрити Німеччину своєю ядерною парасолькою. І коли Британія давала таку обіцянку, вона точно знала, що США розміщуватимуть там свою ядерну зброю.
"Тому я думаю, що США чітко вказують, хто буде головним у Європі та на кого треба рівнятися. Саме тому Британія отримуватиме всі відповідні інструменти. До речі, нещодавно Британія оголосила, що розпочинає масштабне переозброєння своєї армії. І вони синхронізують його зі стандартами, які впроваджують США. Це не публічна інформація, про це немає угод, але якщо проаналізувати, на чому робиться акцент, можна побачити дуже цікаву синхронізацію", - додав Таран.
Німеччина, Франція, Велика Британія та Іран домовилися відновити перемовини щодо ядерної програми останнього, які можуть відбутися наступного тижня.
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