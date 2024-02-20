США намагалися відмовити РФ від випробування ядерної космічної зброї під час таємних переговорів, - Politico
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена намагалася почати таємні переговори з Росією щодо космічної ядерної зброї, аби переконати РФ відмовитися від програми
Про це повідомляє Politico.
У матеріалі йдеться, що офіційні особи Штатів широко не поширювали інформацію про спроби РФ розробити космічну зброю, оскільки адміністрація Байдена намагалася почати переговори, щоб відмовити Росію від цієї програми.
Представник США та людина, яка ознайомлена з інформацією, зауважили, що високопосадовці розвідки та адміністрації зв’язувалися з Росією, а також Індією та Китаєм як з ймовірними посередниками, щодо проєкту протягом кількох тижнів, перш ніж інформація стала публічною.
"Адміністрація була стурбована тим, якщо програма стане більш широковідомою в конгресі або в громадськості, це може зірвати спроби змусити Росію скасувати ці випробування", - йдеться в матеріалі.
Водночас зазначено, ще однією причиною для хвилювання адміністрації було те, що джерело інформації може зникнути в разі розголошення подробиці розвідувальної інформації.
- 15 лютого голова Комітету з питань розвідки палати представників конгресу США Майк Тернер надав членам конгресу дані про "серйозну загрозу національній безпеці". За словами джерел CNN, загроза пов’язана з бажанням РФ вивести ядерну зброю в космос.
- 17 лютого три джерела у секторі безпеки США розповіли CNN, що РФ намагається розробити ядерну космічну зброю, яка здатна вивести з ладу супутники, що обертаються навколо Землі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.8
- EUR Купівля 41.14Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе