США намагалися відмовити РФ від випробування ядерної космічної зброї під час таємних переговорів, - Politico

Про це повідомляє Politico.

У матеріалі йдеться, що офіційні особи Штатів широко не поширювали інформацію про спроби РФ розробити космічну зброю, оскільки адміністрація Байдена намагалася почати переговори, щоб відмовити Росію від цієї програми.

Представник США та людина, яка ознайомлена з інформацією, зауважили, що високопосадовці розвідки та адміністрації зв’язувалися з Росією, а також Індією та Китаєм як з ймовірними посередниками, щодо проєкту протягом кількох тижнів, перш ніж інформація стала публічною.

"Адміністрація була стурбована тим, якщо програма стане більш широковідомою в конгресі або в громадськості, це може зірвати спроби змусити Росію скасувати ці випробування", - йдеться в матеріалі.

Водночас зазначено, ще однією причиною для хвилювання адміністрації було те, що джерело інформації може зникнути в разі розголошення подробиці розвідувальної інформації.