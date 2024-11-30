США призупинили стратегічне партнерство з Грузією

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

"Різноманітні антидемократичні дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи нашого американсько-грузинського стратегічного партнерства, яке ґрунтується на спільних цінностях і зобов'язаннях щодо демократії, верховенства права, громадянського суспільства, поваги до прав людини та основних свобод, а також антикорупційних зусиль", – йдеться в заяві.

Як наслідок, Сполучені Штати Америки вирішили призупинити дію стратегічного партнерства з Грузією.

У Держдепі також додали, що рішення "Грузинської мрії" призупинити процес вступу Грузії до ЄС суперечить обіцянці грузинського народу, закріпленій у Конституції країни.

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"Призупинивши процес вступу Грузії до ЄС, "Грузинська мрія" відкинула можливість тісніших зв'язків з Європою і зробила Грузію більш вразливою для Кремля", – наголосили в США.

Там зазначили, що грузинський народ у переважній більшості підтримує інтеграцію з Європою і закликали уряд Грузії повернутися на євроатлантичний шлях, прозоро розслідувати всі порушення на парламентських виборах, а також скасувати антидемократичні закони.