Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що в країні не буде "українського Майдану"

Про це пишуть "Эхо Кавказа" та Sova.

"На відміну від України 2013 року, Грузія – незалежна держава із сильними інститутами й, найголовніше, досвідченими та мудрими людьми. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії. Грузія – це держава і не допустить цього", – заявив Кобахідзе на брифінгу 30 листопада.

Він також поклав відповідальність за насильство на проєвропейських протестних акціях у Тбілісі на опозицію та закордонних партнерів.

"Основна відповідальність за вчорашній жорстокий мітинг лежить також на відповідних європейських політиках і бюрократах, а також на місцевій агентурі – п'ятій колоні, яка представлена ​​у вигляді чотирьох політичних партій", – сказав прем'єр Грузії.

За його словами, в ніч на 30 листопада в Тбілісі поліція "запобігла нападу на конституційний лад країни", а також "захистила суверенітет і незалежність".

Протести в Грузії

У Тбілісі спалахнули протести після того, як Іраклій Кобахідзе 28 листопада заявив, що країна відмовляється від перемовин щодо вступу в ЄС до 2028 року.

В акції протесту брала участь і президентка Саломі Зурабішвілі. Вона звернулася до спецпризначенців, запитавши їх, кому вони служать – Росії чи Грузії та кому вони давали клятву.

Згодом 91 працівник грузинського міністерства закордонних справ підписав заяву про незгоду з рішенням влади про припинення переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року. Також документ випустили співробітники міноборони країни.

Ввечері п'ятниці, 29 листопада, у столиці Грузії Тбілісі відновились протести через відмову країни від перемовин щодо вступу в ЄС. Проти мітингувальників поліція застосовувала силу, було затримано понад 100 людей.