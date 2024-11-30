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Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що в країні не буде "українського Майдану"

Юлія Лаврук
30 листопада, 2024 субота
14:35
Світ

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що в країні не буде сценарію "українського Майдану" зазначивши, що "на відміну від України 2013 року, Грузія – незалежна держава"

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Про це пишуть "Эхо Кавказа" та Sova.

"На відміну від України 2013 року, Грузія – незалежна держава із сильними інститутами й, найголовніше, досвідченими та мудрими людьми. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії. Грузія – це держава і не допустить цього", – заявив Кобахідзе на брифінгу 30 листопада.

Він також поклав відповідальність за насильство на проєвропейських протестних акціях у Тбілісі на опозицію та закордонних партнерів.

"Основна відповідальність за вчорашній жорстокий мітинг лежить також на відповідних європейських політиках і бюрократах, а також на місцевій агентурі – п'ятій колоні, яка представлена ​​у вигляді чотирьох політичних партій", – сказав прем'єр Грузії.

За його словами, в ніч на 30 листопада в Тбілісі поліція "запобігла нападу на конституційний лад країни", а також "захистила суверенітет і незалежність".

Протести в Грузії

У Тбілісі спалахнули протести після того, як Іраклій Кобахідзе 28 листопада заявив, що країна відмовляється від перемовин щодо вступу в ЄС до 2028 року. 

В акції протесту брала участь і президентка Саломі Зурабішвілі. Вона звернулася до спецпризначенців, запитавши їх, кому вони служать – Росії чи Грузії та кому вони давали клятву. 

Згодом 91 працівник грузинського міністерства закордонних справ підписав заяву про незгоду з рішенням влади про припинення переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року. Також документ випустили співробітники міноборони країни.

Ввечері п'ятниці, 29 листопада, у столиці Грузії Тбілісі відновились протести через відмову країни від перемовин щодо вступу в ЄС. Проти мітингувальників поліція застосовувала силу, було затримано понад 100 людей.

Теги:
Новини
Україна
ЄС
Грузія
політика
євромайдан
Революція Гідності
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