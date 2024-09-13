США схвалили продаж зброї Ізраїлю на $165 млн

Про це повідомляє Associated Press.

У повідомленні зазначено, що системи включають запасні й ремонтні частини, набори інструментів, технічну та матеріально-технічну підтримку.

Очікується, що їх доставлять не раніше 2027 року.

Варто зазначити, що раніше цього року США оголосили про великий пакет збройової підтримки Ізраїлю вартістю 20 мільярдів доларів, до якого входять винищувачі F-15. Як і причепи-цистерни, ці системи не будуть доставлені протягом кількох років і не вплинуть на поточні військові операції Ізраїлю на тлі його війни з ХАМАС у Секторі Гази.