США схвалили продаж зброї Ізраїлю на $165 млн
Сполучені Штати схвалили продаж Ізраїлю зброї на суму 165 мільйонів доларів для фінансування великовантажних причепів-цистерн
Про це повідомляє Associated Press.
У повідомленні зазначено, що системи включають запасні й ремонтні частини, набори інструментів, технічну та матеріально-технічну підтримку.
Очікується, що їх доставлять не раніше 2027 року.
Варто зазначити, що раніше цього року США оголосили про великий пакет збройової підтримки Ізраїлю вартістю 20 мільярдів доларів, до якого входять винищувачі F-15. Як і причепи-цистерни, ці системи не будуть доставлені протягом кількох років і не вплинуть на поточні військові операції Ізраїлю на тлі його війни з ХАМАС у Секторі Гази.
- У серпні Державний департамент США схвалив продаж зброї Ізраїлю на суму 20 млрд доларів. Серед неї - десятки винищувачів і новітні ракети класу "повітря - повітря".
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