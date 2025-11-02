США та Китай планують створити канали зв’язку між військовими
Сполучені Штати Америки та Китай мають намір створити канали військового зв’язку "для усунення конфліктів та деескалації будь-яких проблем, що виникають"
Про це заявив глава Пентагону Піт Геґсет у соцмережі X.
Геґсет зазначив, що після зустрічі американського лідера Дональда Трампа з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, він провів "не менш позитивну зустріч" із міністром національної оборони Китаю Донгом Джуном у Малайзії.
"Адмірал і я згодні, що мир, стабільність і добрі відносини – це найкращий шлях для наших двох великих і сильних країн", - наголосив очільник Пентагону.
Він також навів слова Трампа, який сказав, що його історична зустріч з Сі Цзіньпіном "задала тон для вічного миру та успіху США і Китаю".
Читайте також: Тактичне перемир’я і тема України: що стоїть за зустріччю Сі та Трампа
"Адмірал Донг і я також погодилися, що ми повинні створити канали військового зв’язку для усунення конфліктів та деескалації будь-яких проблем, що виникають. Незабаром у нас буде більше зустрічей з цього приводу", - резюмував Геґсет.
- Нагадаємо, 30 жовтня у Південній Кореї відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час яких, зокрема, обговорювалося питання торгівлі між двома найбільшими економіками світу. Також йшлося і про Україну.
