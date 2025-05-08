США та РФ вивчають шляхи відновлення поставок російського газу до Європи, – Reuters

Про це Reuters розповіли поінформовані джерела.

Президент США Дональд Трамп підтримує мирну угоду щодо України, що може сприяти відновленню енергетичних зв'язків з потенційною роллю США як посередника. Росія висловила готовність відновити експорт, причому Газпром розглядає можливість короткострокових контрактів і знижок для повернення європейських клієнтів.

Наразі поставки обмежуються зрідженим природним газом (ЗПГ) та потоками через трубопровід "Турецький потік", що покриває лише 19% потреб Європи порівняно з 40% до вторгнення. Обговорення включають можливість придбання американськими інвесторами часток у ключових газопроводах або виступати посередниками для перепакування російського газу, щоб зменшити політичний опір у Європі.

Однак існують виклики, зокрема політична опозиція в ЄС, невирішені юридичні спори, пошкодження трубопроводів "Північний потік" та регуляторні перешкоди.

Європейська комісія планує заборонити нові угоди щодо російського газу до 2025 року та припинити чинні до 2027 року, стикаючись із протидією з боку таких країн, як Угорщина та Словаччина.

Попри ці перешкоди джерела вважають, що продовження співпраці між США та Росією може призвести до відновлення поставок газу через американських посередників у рамках ширшої стратегії миру та економічної реінтеграції.