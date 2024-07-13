США ввели візові обмеження для деяких китайських посадовців через ймовірні порушення прав людини
Сполучені Штати Америки запровадили візові обмеження для деяких китайських чиновників через ймовірні порушення прав людини. Імена чиновників не називають
Про це повідомили у Держдепартаменті США, пише Bloomberg.
Йдеться про "репресії проти маргіналізованих релігійних та етнічних спільнот". Імена чиновників не називають. Представник Держдепу водночас вказує на "геноцид і злочини проти людяності в Сіньцзяні, розмивання основних свобод у Гонконзі та постійні порушення прав людини в Тибеті".
У виданні зазначили, що загострення між двома країнами виникли наприкінці тижня, коли Вашингтон розкритикував підтримку Пекіном Росії на тлі війни проти України.
Що передувало
Під час 75-го саміту Північноатлантичного альянсу лідери НАТО назвали Китай "вирішальним чинником війни РФ в Україні через своє так зване безмежне партнерство та широкомасштабну підтримку оборонно-промислової бази Росії".
Представник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив, що Пекін має справедливу та об'єктивну позицію щодо українського питання. Він також додав, що торгівля Китаю з Росією є законною та розумною та базується на правилах Світової організації торгівлі. Крім цього, Пекін підтримує твердження Росії про те, що розширення НАТО становить загрозу для Росії.
У п'ятницю, 12 липня, стало відомо, що Китай запровадив санкції проти 6 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню.
Згідно із заявою міністерства оборони Китаю, продаж американської зброї Тайваню "серйозно порушує принцип єдиного Китаю", а також є втручанням у внутрішні справи КНР, що підриває її територіальну цілісність і суверенітет.
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