США ввели візові обмеження для деяких китайських посадовців через ймовірні порушення прав людини

Про це повідомили у Держдепартаменті США, пише Bloomberg.

Йдеться про "репресії проти маргіналізованих релігійних та етнічних спільнот". Імена чиновників не називають. Представник Держдепу водночас вказує на "геноцид і злочини проти людяності в Сіньцзяні, розмивання основних свобод у Гонконзі та постійні порушення прав людини в Тибеті".

У виданні зазначили, що загострення між двома країнами виникли наприкінці тижня, коли Вашингтон розкритикував підтримку Пекіном Росії на тлі війни проти України.

Що передувало

Під час 75-го саміту Північноатлантичного альянсу лідери НАТО назвали Китай "вирішальним чинником війни РФ в Україні через своє так зване безмежне партнерство та широкомасштабну підтримку оборонно-промислової бази Росії".

Представник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив, що Пекін має справедливу та об'єктивну позицію щодо українського питання. Він також додав, що торгівля Китаю з Росією є законною та розумною та базується на правилах Світової організації торгівлі. Крім цього, Пекін підтримує твердження Росії про те, що розширення НАТО становить загрозу для Росії.

У п'ятницю, 12 липня, стало відомо, що Китай запровадив санкції проти 6 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню.

Згідно із заявою міністерства оборони Китаю, продаж американської зброї Тайваню "серйозно порушує принцип єдиного Китаю", а також є втручанням у внутрішні справи КНР, що підриває її територіальну цілісність і суверенітет.