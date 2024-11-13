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Суд ЄС не дозволив ДПСУ зареєструвати торгову марку "русскій воєнний корабль"

Світлана Кравченко
13 листопада, 2024 середа
14:23
Світ марка Русский военный корабль

Суд загальної юрисдикції ЄС відхилив апеляцію Державної прикордонної служби України щодо реєстрації вислову "русскій воєнний корабль..." в Офісі інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO)

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Про це йдеться у рішенні Суду Європейського Союзу від 13 листопада.

Зазначається, що ДПСУ спробувала зареєструвати торгову марку ще у 2022 році для широкого спектра товарів, зокрема, друкованої продукції, парасоль, одягу, брелоків тощо.

Прикордонники заявляли, що цей вислів став символом боротьби України з російською агресією, який виголосили українські прикордонники на острові Зміїний 24 лютого 2022 року.

Європейське відомство з інтелектуальної власності (EUIPO) 1 грудня 2023 року відмовило в реєстрації, а суд ЄС підтримав це рішення.

Там пояснили відмову тим, що знак не може виконувати основну функцію торгової марки, якщо споживачі бачать у ньому лише політичне послання, а не вказівку на походження товарів чи послуг.

"Таким чином, це політичне гасло, позбавлене характеру розрізнення", - йдеться у рішенні європейського суду.

  • Нагадаємо, на розробленій Укрпоштою NFT-марці "русскій воєнний корабль" зображено українського прикордонника, який показує нецензурний жест у бік крейсера "Москва". Фраза пов'язана з епізодом, коли українські прикордонники у 2022 році на острові Зміїний відмовилися здатися російському військовому кораблю, попри загрозу та заклик до капітуляції. На вимогу корабля про здачу один з українських прикордонників відповів фразою: "Рускій воєнний корабль, йди на… "
  • Завдяки новій тисячі примірників цієї марки на річницю випуску вдалося зібрати мільйон гривень на 10 безпілотників DJI Mavic 3 для ЗСУ.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Держприкордонслужба
російський корабель
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