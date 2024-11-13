Суд ЄС не дозволив ДПСУ зареєструвати торгову марку "русскій воєнний корабль"

Про це йдеться у рішенні Суду Європейського Союзу від 13 листопада.

Зазначається, що ДПСУ спробувала зареєструвати торгову марку ще у 2022 році для широкого спектра товарів, зокрема, друкованої продукції, парасоль, одягу, брелоків тощо.

Прикордонники заявляли, що цей вислів став символом боротьби України з російською агресією, який виголосили українські прикордонники на острові Зміїний 24 лютого 2022 року.

Європейське відомство з інтелектуальної власності (EUIPO) 1 грудня 2023 року відмовило в реєстрації, а суд ЄС підтримав це рішення.

Там пояснили відмову тим, що знак не може виконувати основну функцію торгової марки, якщо споживачі бачать у ньому лише політичне послання, а не вказівку на походження товарів чи послуг.

"Таким чином, це політичне гасло, позбавлене характеру розрізнення", - йдеться у рішенні європейського суду.