Світ не зміг досягти своєї головної мети щодо зміни клімату, - Reuters
4 листопада відбувся щорічний звіт ООН, в якому порушили тему "глобального потепління"
Про це інформує Reuters.
За даними ООН, через повільні дії країн щодо скорочення викидів парникових газів, що нагрівають планету, ймовірно, перевищить кліматичний поріг у 1,5°C у найближчі десятиліття.
"Це буде важко повернути назад – для мінімізації перевищення норми потепління знадобляться швидші та більші додаткові скорочення викидів парникових газів", – заявила Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП).
Провідна авторка звіту Енн Олгофф сказала, що значні скорочення викидів зараз можуть затримати перевищення норми, "але ми більше не можемо цього повністю уникнути".
У вересні Китай, з найбільшим джерелом вуглекислого газу, зобов'язався скоротити викиди на 7-10% від їх пікового рівня до 2035 року.
"Втім, навіть якщо уряди виконають свої останні обіцянки щодо скорочення викидів у майбутньому, світ усе одно зіткнеться з потеплінням на 2,3–2,5°C", - повідомляє ЮНЕП.
Паризька угода 2015 року передбачає тримання зростання середньої світової температури на рівні значно нижче +2 °C та спрямування зусиль на обмеження зростання температури до +1,5 °C. За угодою, потрібно робити все можливе, щоб протидіяти змінам клімату з низькими викидами парникових газів.
Наслідки глобального потепління
16 серпня Пакистан та частину Кашміру накрили мусонні дощі. Унаслідок повеней та зсувів, які охопили регіон, щонайменше 307 людей загинули.
У серпні Іспанія боролась відразу з 14 масштабними лісовими пожежами, які забрали життя щонайменше семи людей і спалили територію, розміром із Лондон. Вогонь поширювався через аномальну спеку та сильні вітри.
У вересні стало відомо, що найбільший у світі айсберг, відомий під назвою A23a, швидко розколюється на кілька великих частин.. Раніше він важив майже трильйон тонн і мав площу понад 3,6 тисячі квадратних кілометрів.
