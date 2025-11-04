Світ не зміг досягти своєї головної мети щодо зміни клімату, - Reuters

Про це інформує Reuters.

За даними ООН, через повільні дії країн щодо скорочення викидів парникових газів, що нагрівають планету, ймовірно, перевищить кліматичний поріг у 1,5°C у найближчі десятиліття.

"Це буде важко повернути назад – для мінімізації перевищення норми потепління знадобляться швидші та більші додаткові скорочення викидів парникових газів", – заявила Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП).

Провідна авторка звіту Енн Олгофф сказала, що значні скорочення викидів зараз можуть затримати перевищення норми, "але ми більше не можемо цього повністю уникнути".

У вересні Китай, з найбільшим джерелом вуглекислого газу, зобов'язався скоротити викиди на 7-10% від їх пікового рівня до 2035 року.

"Втім, навіть якщо уряди виконають свої останні обіцянки щодо скорочення викидів у майбутньому, світ усе одно зіткнеться з потеплінням на 2,3–2,5°C", - повідомляє ЮНЕП.

Паризька угода 2015 року передбачає тримання зростання середньої світової температури на рівні значно нижче +2 °C та спрямування зусиль на обмеження зростання температури до +1,5 °C. За угодою, потрібно робити все можливе, щоб протидіяти змінам клімату з низькими викидами парникових газів.

Наслідки глобального потепління

16 серпня Пакистан та частину Кашміру накрили мусонні дощі. Унаслідок повеней та зсувів, які охопили регіон, щонайменше 307 людей загинули.

У серпні Іспанія боролась відразу з 14 масштабними лісовими пожежами, які забрали життя щонайменше семи людей і спалили територію, розміром із Лондон. Вогонь поширювався через аномальну спеку та сильні вітри.

У вересні стало відомо, що найбільший у світі айсберг, відомий під назвою A23a, швидко розколюється на кілька великих частин.. Раніше він важив майже трильйон тонн і мав площу понад 3,6 тисячі квадратних кілометрів.