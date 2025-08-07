Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню
Таїланд і Камбоджа підписали угоду з 13 пунктів про припинення вогню: до прикордонних населених пунктів допустять спостерігачів з Асоціації держав Південно-Східної Азії
Про це у соцмережі X повідомив уряд Таїланду.
"Засідання Комісії з безпеки кордонів між Таїландом і Камбоджею завершилося. Обидві сторони домовилися про угоду з 13 пунктів про припинення вогню, а представники обох країн підписали узгоджені протоколи, спрямовані на вирішення прикордонних конфліктів і відновлення миру на кордоні", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Reuters, міністр оборони Камбоджі Тіа Сейха та в.о. міністра оборони Таїланду Наттафон Наркпаніт домовилися дозволити спостерігачам з регіонального блоку Асоціації держав Південно-Східної Азії інспектувати спірні прикордонні райони та допомогти забезпечити відсутність відновлення воєнних дій.
Що передувало
Сутички спалахнули після того, як Таїланд 23 липня відкликав свого посла в Камбоджі й заявив про висилку посла Камбоджі в Бангкоку. Перед цим тайський солдат втратив кінцівку, підірвавшись на міні, які, за словами представника Бангкока, нещодавно встановили в спірному районі.
24 липня загострилися сутички між Таїландом і Камбоджею на спірному кордоні. Унаслідок обстрілів загинули мирні жителі, в тому числі дитина.
Наступного дня Таїланд і Камбоджа обмінялися інтенсивним артилерійськими обстрілами, попри заклики з регіону та світу до негайного припинення вогню. Унаслідок ескалації прикордонного конфлікту загинули щонайменше 16 людей
На тлі ескалації прикордонного конфлікту з Камбоджею, Таїланд оголосив про запровадження воєнного стану у восьми районах двох провінцій.
27 липня Таїланд і Камбоджа заявили про свою готовність розпочати переговори щодо припинення смертельного прикордонного конфлікту після посередницьких зусиль президента США Дональда Трампа.
28 липня в столиці Малайзії Куала-Лумпур розпочалися переговори між представниками Таїланду та Камбоджі, спрямовані на врегулювання прикордонних сутичок, які тривають уже п'ятий день.
Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося досягти угоди про припинення вогню між Таїландом і Камбоджею після п’яти днів бойових зіткнень.
