Таїланд та Камбоджа розпочали переговори про припинення вогню

Про це пише Associated Press.

Прем’єр Камбоджі Хун Манет і виконувач обов’язків прем’єра Таїланду Пхумтам Вечаячай зустрілися у резиденції глави уряду Малайзії Анвара Ібрагіма. Саме він ініціював переговори як чинний голова регіонального блоку Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). На зустрічі присутні також посли Китаю та США в Малайзії як спостерігачі.

В неділю ввечері Анвар заявив, що обидві сторони висунуть свої умови для укладення миру, але "важливим є негайне припинення вогню".

"Я сподіваюся, що це спрацює, – наголосив він. - Хоча ситуація не така погана, як у багатьох інших країнах, ми маємо покласти край (насильству - ред.)".

Зустріч відбулася після прямого тиску з боку президента США Дональда Трампа, який попередив про можливе припинення торговельних угод з обома країнами у разі продовження бойових дій.

Попри перемовини, у прикордонних районах досі чутно вибухи. За даними репортерів видання, вранці в понеділок стрілянина тривала в місті Самронг на півночі Камбоджі. Влада країни заявляє, що тайські війська продовжують наступ.

Що передувало

Сутички спалахнули після того, як Таїланд 23 липня відкликав свого посла в Камбоджі й заявив про висилку посла Камбоджі в Бангкоку. Перед цим тайський солдат втратив кінцівку, підірвавшись на міні, які, за словами Бангкока, нещодавно встановили в спірному районі.

24 липня загострилися сутички між Таїландом і Камбоджею на спірному кордоні. Унаслідок обстрілів загинули мирні жителі, в тому числі дитина.

Наступного дня Таїланд і Камбоджа обмінялися інтенсивним артилерійськими обстрілами, попри заклики з регіону та світу до негайного припинення вогню. Унаслідок ескалації прикордонного конфлікту загинули щонайменше 16 людей

На тлі ескалації прикордонного конфлікту з Камбоджею, Таїланд оголосив про запровадження воєнного стану у восьми районах двох провінцій.

27 липня Таїланд і Камбоджа заявили про свою готовність розпочати переговори щодо припинення смертельного прикордонного конфлікту після посередницьких зусиль президента США Дональда Трампа.