Таїланд та Камбоджа розпочали переговори про припинення вогню
У понеділок, 28 липня, в столиці Малайзії Куала-Лумпур розпочалися переговори між представниками Таїланду та Камбоджі, спрямовані на врегулювання прикордонних сутичок, які тривають вже п'ятий день
Про це пише Associated Press.
Прем’єр Камбоджі Хун Манет і виконувач обов’язків прем’єра Таїланду Пхумтам Вечаячай зустрілися у резиденції глави уряду Малайзії Анвара Ібрагіма. Саме він ініціював переговори як чинний голова регіонального блоку Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). На зустрічі присутні також посли Китаю та США в Малайзії як спостерігачі.
В неділю ввечері Анвар заявив, що обидві сторони висунуть свої умови для укладення миру, але "важливим є негайне припинення вогню".
"Я сподіваюся, що це спрацює, – наголосив він. - Хоча ситуація не така погана, як у багатьох інших країнах, ми маємо покласти край (насильству - ред.)".
Зустріч відбулася після прямого тиску з боку президента США Дональда Трампа, який попередив про можливе припинення торговельних угод з обома країнами у разі продовження бойових дій.
Попри перемовини, у прикордонних районах досі чутно вибухи. За даними репортерів видання, вранці в понеділок стрілянина тривала в місті Самронг на півночі Камбоджі. Влада країни заявляє, що тайські війська продовжують наступ.
Що передувало
Сутички спалахнули після того, як Таїланд 23 липня відкликав свого посла в Камбоджі й заявив про висилку посла Камбоджі в Бангкоку. Перед цим тайський солдат втратив кінцівку, підірвавшись на міні, які, за словами Бангкока, нещодавно встановили в спірному районі.
24 липня загострилися сутички між Таїландом і Камбоджею на спірному кордоні. Унаслідок обстрілів загинули мирні жителі, в тому числі дитина.
Наступного дня Таїланд і Камбоджа обмінялися інтенсивним артилерійськими обстрілами, попри заклики з регіону та світу до негайного припинення вогню. Унаслідок ескалації прикордонного конфлікту загинули щонайменше 16 людей
На тлі ескалації прикордонного конфлікту з Камбоджею, Таїланд оголосив про запровадження воєнного стану у восьми районах двох провінцій.
27 липня Таїланд і Камбоджа заявили про свою готовність розпочати переговори щодо припинення смертельного прикордонного конфлікту після посередницьких зусиль президента США Дональда Трампа.
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