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Трамп оголосив, що припинив війну між Таїландом і Камбоджею

Ксенія Золотова
28 липня, 2025 понедiлок
19:04
Світ Дональд Трамп

Дональд Трамп заявив, що йому вдалося досягти угоди про припинення вогню між Таїландом і Камбоджею після п’яти днів бойових зіткнень

Зміст

Про це він повідомив у Truth Social.

"Щойно розмовляв з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Таїланду та прем'єр-міністром Камбоджі. Я радий повідомити, що після втручання президента Дональда Трампа обидві країни досягли угоди про припинення вогню та про мир. Вітаю всіх!" — зазначив американський президент.

Він наголосив, що це врятувало тисячі життів.

Раніше Трамп заявляв, що в разі, якщо дві країни не припинять бойові дії, вони не отримають торговельної угоди зі США. Зараз, за його словами, ця можливість для них знову відкрилася.

"Я доручив своїй торговельній команді відновити переговори про торгівлю. Я вже завершив багато війн лише за шість місяців, я пишаюся тим, що є президентом миру!" - наголосив Трамп.

Що передувало

Сутички спалахнули після того, як Таїланд 23 липня відкликав свого посла в Камбоджі й заявив про висилку посла Камбоджі в Бангкоку. Перед цим тайський солдат втратив кінцівку, підірвавшись на міні, які, за словами Бангкока, нещодавно встановили в спірному районі.

24 липня загострилися сутички між Таїландом і Камбоджею на спірному кордоні. Унаслідок обстрілів загинули мирні жителі, в тому числі дитина. 

Наступного дня Таїланд і Камбоджа обмінялися інтенсивним артилерійськими обстрілами, попри заклики з регіону та світу до негайного припинення вогню. Унаслідок ескалації прикордонного конфлікту загинули щонайменше 16 людей

На тлі ескалації прикордонного конфлікту з Камбоджею, Таїланд оголосив про запровадження воєнного стану у восьми районах двох провінцій.

27 липня Таїланд і Камбоджа заявили про свою готовність розпочати переговори щодо припинення смертельного прикордонного конфлікту після посередницьких зусиль президента США Дональда Трампа.

28 липня, в столиці Малайзії Куала-Лумпур розпочалися переговори між представниками Таїланду та Камбоджі, спрямовані на врегулювання прикордонних сутичок, які тривають вже п'ятий день.

Теги:
Новини
Таїланд
Дональд Трамп
Військові новини
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