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Трагедія батискафа "Титан": у США завершили розслідування, катастрофи можна було уникнути

Ольга Бабишена
6 серпня, 2025 середа
06:13
Світ підводний човен Титан

Берегова охорона США завершила розслідування причин вибуху батискафа "Титан", який затонув у 2023 році: кажуть, що катастрофи можна було уникнути

Зміст

Про це інформує Reuters. 

Слідча комісія Берегової охорони США за результатами розслідування заявила, що катастрофі можна було запобігти. Водночас культуру безпеки та експлуатаційні практики судна назвали критично недосконалими. 

"Необхідний більш суворий нагляд і чіткі варіанти для операторів, які досліджують нові технології поза існуючою нормативною базою", - зазначив голова комісії Джейсон Нойбауер. 

Комісія визначила, що основними факторами, які спричинили катастрофу, були "неадекватний процес проєктування, сертифікації, технічного обслуговування та інспекції батискафа "Титан" з боку OceanGate. 

Комісія встановила, що OceanGate не провела розслідування та не усунула відомі аномалії корпусу після експедиції до "Титаніка" у 2022 році. Компанія також не забезпечила належне зберігання батискафа перед новою експедицією. 

Крім того, у звіті йдеться, що в компанії існувала токсична культура на робочому місці, нормативно-правова база для підводних апаратів та інших нових суден була неадекватною, а процедура повідомлення про порушення - неефективною. 

"Протягом кількох років, що передували інциденту, OceanGate використовувала тактику залякування, пільги для наукових операцій та сприятливу репутацію компанії, щоб уникнути регуляторного контролю", - вказано у звіті. 

Що відомо про трагедію батискафа "Титан"

18 червня 2023 року на півночі Атлантичного океану зник підводний човен, який досліджував уламки "Титаніка". На борту було 5 туристів: Хеміш Гардінг, 58-річний британський бізнесмен і дослідник, Шахзада Давуд, 48 років, також британський бізнесмен, і його син Сулеман Давуд, 19 років, Поль-Анрі Наржоле, 77-річний французький дослідник, на прізвисько Містер Титанік, 61-річний Стоктон Раш, виконавчий директор OceanGate, фірми, що організовує такі занурення. У субмарині було кисню на 5 днів.

20 червня 2023 року ірландський дослідник Рорі Голден, який був одним із членів екіпажу зниклого під час експедиції до уламків "Титаніка" батискафа, вийшов на звʼязок і написав, що з ним усе добре.

22 червня 2023 року берегова охорона США повідомила, що виявила уламки батискафа "Титан" неподалік із затонулим "Титаніком". Уламки підводного апарату OceanGate свідчать про те, що стався спрямований усередину вибух, тобто через тиск води батискаф із людьми буквально стисло, як банку, за 487 метрів від місця аварії "Титаніка".

Цього ж дня компанія OceanGate повідомила про загибель всіх пасажирів екскурсійної субмарини до "Титаніка".

Режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон, який здійснив 33 занурення на затонулий лайнер, ще 11 років тому попереджав про небезпеку екскурсій на "Титанік". Він порівняв катастрофи лайнера "Титанік" та підводного апарату "Титан", який вирушив на екскурсію та зник.

25 червня 2023 року  Рада з безпеки на транспорті Канади розпочала власне розслідування щодо причин аварії батискафа "Титан", що прямував до затонулого "Титаніка", та щодо загибелі пасажирів субмарини.

Згодом берегова охорона США створила морську комісію з розслідування причин вибуху батискафа "Титан", почали збирати докази, зокрема, уламки з місця інциденту.

29 червня 2023 року рятувальники підняли на берег уламки батискафа "Титан", який затонув в Атлантиці. 

14 липня 2023 року видання The Sun повідомило, що Кемерон отримав від одного зі стрімінгових сервісів пропозицію зняти серіал про затонулий підводний човен "Титан".

Режисер фільму "Титанік" Джеймс Кемерон заявив, що не веде переговорів щодо знімання фільму про затонулий підводний човен.

Теги:
Новини
США
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