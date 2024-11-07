Трамп буде "іспитом стійкості" не тільки для України, - політолог Саакян

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Будуть складні часи, дуже динамічні, сумбурні, але саме у такі часи загартовуються сильні люди. Доведеться визначатися по цілій низці викликів, рішення по яких раніше відтягувалися чи ігнорувалися. Європі зараз треба синергенізувати (посилити взаємодію) свою зовнішню політику та власну безпеку. США є не тільки стогнуючим лідером, який вже не може виконувати роль "шерифа". Американське суспільство давало елітам США "червону картку", говорячи, що треба закритися та зайнятися ізоляціонізмом, а не захищати десь, когось у світі. Американська система уповільнено на це реагувала і не поспівала, тому ті проблеми та виклики, які лежать в основі кволості американського лідерства, мають системний характер", - зауважив політолог.

За його словами, зараз доведеться будувати іншу конструкцію, бо час імітацій завершився. Трамп буде багато у чому "іспитом стійкості" і для Європи, і для Індо-Тихоокеанського регіону, і для американської політичної машини, і для України, наскільки ми здатні проактивно рухатися.

"Ми матимемо зараз справу з низкою проблем, бо при Гарріс можна було б удавати, що вони ще не є критичними, а при Трампі – одна за одною вигулькуватимуть з подвійною силою. Катастрофічних сценаріїв я не вбачаю, але найближчим часом лихоманити буде тотально. Я вже не кажу, що вся ця коаліція негідників (вісь зла) буде максимально підіймати ставки, намагатися проімітувати "Карибську кризу 2.0", робити спроби прорвати українську оборону як в останній раз, можливо, будуть ядерні випробовування, додаткові пуски ракет в Індо-Тихоокеанському регіоні, якісь китайські маневри біля Тайваню і Філіппін – багато чого буде відбуватися, зокрема і потенційний удар Ірану по Ізраїлю", - прокоментував Олег Саакян.