Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп буде "іспитом стійкості" не тільки для України, - політолог Саакян
Ексклюзив

Трамп буде "іспитом стійкості" не тільки для України, - політолог Саакян

Ірена Моляр
7 листопада, 2024 четвер
12:30
Світ Дональд Трамп

Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості, зазначив, що час імітацій завершився і колективному Заходу зараз треба посилити взаємодію у зовнішній політиці та безпеці

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Будуть складні часи, дуже динамічні, сумбурні, але саме у такі часи загартовуються сильні люди. Доведеться визначатися по цілій низці викликів, рішення по яких раніше відтягувалися чи ігнорувалися. Європі зараз треба синергенізувати (посилити взаємодію) свою зовнішню політику та власну безпеку. США є не тільки стогнуючим лідером, який вже не може виконувати роль "шерифа". Американське суспільство давало елітам США "червону картку", говорячи, що треба закритися та зайнятися ізоляціонізмом, а не захищати десь, когось у світі. Американська система уповільнено на це реагувала і не поспівала, тому ті проблеми та виклики, які лежать в основі кволості американського лідерства, мають системний характер", - зауважив політолог.

За його словами, зараз доведеться будувати іншу конструкцію, бо час імітацій завершився. Трамп буде багато у чому "іспитом стійкості" і для Європи, і для Індо-Тихоокеанського регіону, і для американської політичної машини, і для України, наскільки ми здатні проактивно рухатися.

"Ми матимемо зараз справу з низкою проблем, бо при Гарріс можна було б удавати, що вони ще не є критичними, а при Трампі – одна за одною вигулькуватимуть з подвійною силою. Катастрофічних сценаріїв я не вбачаю, але найближчим часом лихоманити буде тотально. Я вже не кажу, що вся ця коаліція негідників (вісь зла) буде максимально підіймати ставки, намагатися проімітувати "Карибську кризу 2.0", робити спроби прорвати українську оборону як в останній раз, можливо, будуть ядерні випробовування, додаткові пуски ракет в Індо-Тихоокеанському регіоні, якісь китайські маневри біля Тайваню і Філіппін – багато чого буде відбуватися, зокрема і потенційний удар Ірану по Ізраїлю", - прокоментував Олег Саакян.

  • 5 листопада у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
  • Володимир Зеленський 6 листопада у вечірньому зверненні позитивно висловився щодо перемоги Дональда Трампа. Він зазначив, що "ми маємо потенціал для міцнішої співпраці".
  • Також наступного дня Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом.
  • 7 листопада у Wall Street Journal  писали, що радники переможця президентських виборів у США Дональда Трампа пропонують йому декілька варіантів завершення війни в України. Зокрема, йдеться про відмову від вступу до НАТО протягом 20 років.
     
Теги:
Новини
Україна
Китай
Європа
Захід
Тайвань
Філіппіни
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Камала Гарріс
Читайте також:
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Автор Влад Дідусь
6 листопада, 2024 середа
Якщо ТЦК не визнає документи з Резерв+: Міноборони порадило, що робити
Гривня, 1000 гривень, гроші
Автор Юлія Юліна
6 листопада, 2024 середа
Стартувала нова хвиля програми грошової допомоги українцям від ООН: хто отримає кошти
Дональд Трамп
Автор Оксана Ліховід
6 листопада, 2024 середа
Після перемоги Трампа українцям доведеться жити в новій реальності, - міжнародний оглядач Еспресо
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 44.27
    Продаж 44.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
7 листопада
12:52
памʼятник Пушкіну в Камʼянці
На Черкащині демонтують пам'ятники Пушкіну і Чайковському
12:47
росія, санкції
"Удар у серце путінської військової машини": Британія оголосила нові санкції проти РФ
12:29
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Угорщини на саміт Європейської політичної спільноти
12:24
Анонс
Публічна розмова зі словацькими та угорськими письменниками і журналістами на тему: «Чому Центральна Європа має преосмислити себе».
Чому Центральна Європа має переосмислити себе: у Києві відбудеться публічна розмова зі словацькими та угорськими авторами
12:19
Воїн і актор Андрій Джеджула показав, як їде на перше цілодобове чергування з захисту від "шахедів"
12:12
Окупанти 6 листопада атакували Херсон: загинув чоловік, поранена жінка у важкому стані
12:04
електроенергія
Через атаки російських БПЛА частково знеструмлені дві області: ситуація в енергосистемі 7 листопада
12:03
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль: 98% повісток відправляють людям, які не платять податки та не працюють
12:03
OPINION
Американські демократи зазнали повного технологічного фіаско
11:59
"Допомагала" за гроші отримати інвалідність: правоохоронці затримали посадовицю Центральної МСЕК на хабарі
11:53
Дональд Трамп
Замороження лінії фронту й відмова від вступу до НАТО на 20 років: WSJ оприлюднило деталі "мирних планів", які пропонують Трампу
11:26
Смартфон
В Австралії мають намір заборонити дітям до 16 років користуватися соцмережами
11:20
Netflix підтвердив, що останній сезон "Дивних див" вийде у 2025 році, і показав тизер
10:47
бронеавтомобіль UAT-TISA
Міноборони допустило до використання в Силах оборони бронеавтомобіль UAT-TISA
10:40
пункт пропуску
Пункти пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово не працюють
10:37
Оновлено
Бундестаг
У Німеччині розпалася урядова коаліція: Шольц відправив у відставку міністра фінансів Лінднера
10:33
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп приходить до Білого дому в чи не найнебезпечніший для Києва час від початку війни та які зміни чекатимуть тепер на Україну. Акценти світових ЗМІ 7 листопада
10:30
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 листопада: скільки в середньому коштують євро, долар і злотий
10:24
Ексклюзив
окупанти, армія РФ
Фіксується дуже багато переміщень противника: підполковник НГУ Баєв про Харківський напрямок
10:18
Оновлено
Наслідки атаки у Києві
Нічна атака РФ: у Києві через падіння уламків БПЛА є постраждалі, виникли пожежі, пошкоджено багатоповерхівку
10:10
СБУ затримала хіміка з Дніпра, який готував підпали автівок ЗСУ
10:01
шторм
Ураган "Рафаель" обрушився на Кубу, населення залишилося без електрики
10:00
OPINION
Чому ми не збиваємо шахеди тим, що маємо?
09:46
електроенергія, відключення
На Житомирщині запровадили аварійні вимкнення світла після атаки дронів
09:37
"Смак свободи"
У Катарі покажуть українську комедію "Смак Свободи"
09:31
Ахмад Масуд-молодший в колі солдат урядових військ у Панджшері
Перемога Трампа на виборах: Талібан висловив сподівання на "відчутний прогрес у двосторонніх відносинах"
09:20
TikTok
"Загрози нацбезпеці": Канада наказала TikTok припинити роботу на її території
09:08
Ексклюзив
"Більшість оформили інвалідність після 2022 року": громадський діяч Ганул про 58 прокурорів Одещини
08:52
глобальне потепління
2024 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень, - кліматична програма ЄС "Коперник"
08:48
Оновлено
Наслідки атаки на Сумщині
РФ вдарила по залізничній інфраструктурі на Сумщині: є загибла та поранена
08:28
президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Президент Південної Кореї обговорив із Трампом відправку військових КНДР до РФ
08:26
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 148 боєзіткнень: найактивніше ворог атакував на Покровському та Курахівському напрямках
08:03
OPINION
Чому Путін програв вибори у США
07:49
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін привітав Трампа з перемогою на президентських виборах
07:30
втрати рф
Армія РФ за добу втратила 1400 військових, 10 танків і 42 дрони
07:28
Німеччина уряд
Уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну військову службу
07:15
Анонс
Динамо, Владислав Ванат
"Динамо" - "Ференцварош": де та коли дивитись протистояння українців і угорців у Лізі Європи
07:01
Джастін Трюдо
"Темпла розмова": прем'єр Канади Трюдо привітав Трампа з перемогою на виборах
06:49
ОБСЄ
РФ планує сформувати 5 полків із військових КНДР, - Україна в ОБСЄ
06:20
Організація Об'єднаних Націй, ООН
"Стали ключовими елементами війни": Україна в ООН закликала країни до глобальної боротьби з фейковими новинами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV