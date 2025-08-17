Трамп дає Лукашенку можливості для маневру, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Фактично Трамп оплачував Лукашенку візитами своїх представників - Стіва Віткоффа та його заступників звільнення політичних в'язнів з білоруських катівень. І зараз він якраз перед зустріччю із Путіним зателефонував Олександру Лукашенку, назвав його високоповажним президентом і сказав, що Лукашенко пообіцяв йому звільнити 1300 політичних в'язнів і він його буде з радістю вітати у Мінську", - заявив він.

Журналіст вважає, що якщо Трамп розплатиться з Лукашенком візитом, а Лукашенко звільнить всіх політичних в'язнів, може з політичного погляду, це не дуже буде добре виглядати.

"Що він легітимізує ще одного диктатора, ще одного узурпатора влади, але ви подумайте про цих людей, які продовжують знаходитися у катівнях Лукашенка. Їх багато. Це люди різних політичних поглядів, це люди різних абсолютно доль, але ці люди над якими знущаються, яким не дають нормально жити, яких посадили у в'язницю, тільки тому, що вони хотіли бачити Білорусь нормальною країною, брати участь у політичному процесі, вирішувати долю своєї країни. І ось Трамп намагається цих людей звільнити, і вже певну кількість звільнив", - сказав Портников.

На його думку, що Трамп щодо конкретних людей емпатична людина: "Люди, вони не чорно-білі".

"Трамп такий, який він є. Оці прояви емпатії у нього багато разів спостерігалися. Він завжди намагався звільняти з в'язниці американських громадян. Він цим цікавиться. Нам можуть не подобатися його політичні погляди, його симпатії до авторитарних правителів. Але з погляду конкретних людей, я думаю, що коли він говорить, що він не хоче, щоб вбивали людей, він абсолютно щиро говорить. Це якраз і є тим, що є Дональдом Трампом", - вважає журналіст.

Портников поділився думками щодо основної причини дзвінка.

"Це те, що Трамп думає, що він зможе відірвати Білорусь від Росії, так, як і Росію він може відірвати від Китаю. Це основна причина. Він грає. А що він погано грає? Якщо він домігся того, щоб лідери Азербайджану і Вірменії прибули до Білого дому і підписали на його очах всі мирні свої домовленості, які, можливо, нічого серйозного конкретного не означають, але це означає, що Зангезурський коридор буде контролюватися не Росією, а Америкою. Це ж політичний крок, він намагається відірвати Південний Кавказ від Росії, - сказав він.

Журналіст наголосив, що Росія змушена з цим погодитися.

"Ми цього тижня навіть чули, що російський віцепрем'єр Олексій Аверчук на подив усім учасникам зустрічі Євразійського економічного союзу і тим більше іранського віцепрезидента, який брав там участь в цьому саміті, як спостерігач, сказав, що Росія не має нічого проти американського коридору. Тобто росіянам доводиться з цим погоджуватися", - зауважив Портников.

На його думку, що це все такий політичний розрахунок Трампа.

"Він з одного боку аплодує Путіну, а з іншого боку ми говорили, що це людина торгівлі, яка вміє торгувати. З іншого боку, готовий продати щось Путіну і відібрати у нього вплив на Південному Кавказі. Те ж саме стосується Білорусі. Лукашенко може зрадити кого завгодно", - наголосив він.

Журналіст вважає, що у реальному контексті, Трамп дає Лукашенку можливості для маневру.

"От після 2020 року у Лукашенка не було можливості для маневру. Він міг, окрім Москви летіти ще там до Пекіну і Каракасу. Це не означає можливості для маневру. А от зараз він йому надав можливості для маневру. Це спокуса. Є Вашингтон, в який він може полетіти до Трампа, там не буде Путіна, там не буде російських шпигунів. Він може просто Трампу сказати: "Дональд, врятуй мене від нього. Дональде, будь ласка, я вже не можу". І Путін не може це проконтролювати, якщо раптом Лукашенко поїде до Вашингтона, він навіть не знає про що Лукашенко буде говорити з Трампом", - додав Портников.

Він сказав, що це вже створює атмосферу недовіри між Путіним і Лукашенком.

"Знаєте, це як в сім'ї. Путін скаже Лукашенку: "Ти точно не хочеш сюди їхати?" "Ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні. А якщо я поїду, Володимир, я буду тебе захищати там. Я скажу Трампу, що ти найкращий". "О, я не впевнений, що ти так скажеш". "Та повір мені. Я навіть відео запишу, селфі з Трампом запишу". Трамп, я б сказав, грає в досить непросту гру з Лукашенком і Путіним", - вважає журналіст.

Портников підкреслив, що йому не подобається легітимізація Лукашенка.

"Але сама історія з тим, що він Лукашенку дає можливості маневрувати між ним і Путіним, і що він може в результаті врятувати ще якусь кількість людських життів і доль, мені ця ситуація імпонує. Я дуже хотів би, щоб люди, які у 2020 році вийшли на повстання проти цього мерзенного диктаторського маріонеткового режиму, були на свободі. Я вважаю, що вони заслуговують нормального життя і поваги, а не того, що робить з ними цей режим. Поза тим, що керує Трампом у цьому дзвінку", - підсумував він.